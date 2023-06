Diese „Galerie“ in Hamburg ist ein Impfzentrum

Zuvor befand es sich in Hamm, im Februar zog es auf das Gelände des Instituts für Hygiene und Umwelt (HU): Die Rede ist von dem neu entstandenen Impfzentrum in Rothenburgsort. Seit dem 6. Juni gibt es hier eine Besonderheit: Denn die Räumlichkeiten wurden von aufstrebenden Street-Art-Künstler:innen gestalten.

Impfungen aller Art, wie beispielsweise gegen Gelbsucht und diesbezügliche Beratungen, sind jetzt in dem neun Impfzentrum im Rothenburgsort sowohl für Hamburger:innen als auch für Reisende möglich. Auch Obdachlose können sich beraten und impfen lassen.

Während der Beratung hat man seit dem 6. Juni auch etwas zum Abschauen: die Kunstwerke unterschiedlicher Street-Art-Künstler:innen wie El Bocho, Bananensprayer und Otto Schade hängen wie in einer Galerie im Zentrum.

Streetart Kunstwerk von Neal im Impfzentrum Rothenburgsort Neal Streetart Kunstwerk von Neal im Impfzentrum Rothenburgsort

Auch verschiedene Hamburger Künstler:innen wie Marambolage, Lapiz, TONA, Neal, Maaike Dirkx, angry_koala x HkdNs, Alesh One, Marshal Arts und Vincent Schulze haben sich in den Innenräumen verewigt. „Street Art passt ideal, um öffentliche Räume – oder wie in diesem Fall Räume des öffentlichen Gesundheitsdienstes – interessant zu gestalten. Die kreativen Wandbilder sorgen für eine entspannte Atmosphäre, bieten Aufhänger für Gespräche und bringen eine weitere ,Portion Kultur‘ nach Rothenburgsort“, sagt Stencil-Künstler Lapiz.

Streetart Kunst von TONA an der Wand des Impfzentrums Rothenburgsort TONA Streetart Kunst von TONA an der Wand des Impfzentrums Rothenburgsort

Wer die vielen ausgefallenen Motive besichtigen möchte, kann dies mit Vorankündigung in den Sprechstundenzeiten der Impfstelle tun.