Der Aufsichtsrat der Hamburg Kreativ Gesellschaft hat einstimmig beschlossen: Jeannine Koch wird die neue Geschäftsführerin.

Neue Chefin für Hamburgs Kreativszene: Jeannine Koch übernimmt zum 1. März 2027 die Geschäftsführung der Hamburg Kreativ Gesellschaft. Die 45-Jährige kommt aus Berlin und folgt auf Egbert Rühl, der in den Ruhestand geht. Koch ist derzeit Geschäftsführerin des medianet berlinbrandenburg e. V. und Gesellschafterin des MediaTech Hub Potsdam. Zuvor leitete sie die Digitalkonferenz re:publica.

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist eine städtische Anlaufstelle für die Hamburger Kreativwirtschaft. Sie berät Kreative und Unternehmen, unterstützt bei Finanzierung und Förderung und vermittelt unter anderem Arbeits- und Veranstaltungsräume.

Kultursenator Carsten Brosda (SPD) begrüßte die Entscheidung. Koch sei eine „ausgewiesene Expertin für die Kreativ- und Digitalwirtschaft“. Seinem Vorgänger Egbert Rühl dankte Brosda für dessen Arbeit. Unter seiner Leitung sei die Hamburg Kreativ Gesellschaft zur größten städtischen Kreativwirtschaftsförderung Deutschlands geworden.

Anzeige

Koch kommt aus Berlin nach Hamburg

Koch wurde 1981 in Berlin geboren und studierte Anglistik, Amerikanistik und Neuere Deutsche Philologie. Nach einem Auslandsstudium in Sydney arbeitete sie unter anderem als Marketing- und Kommunikationsleiterin der Internationalen Gartenausstellung Berlin. Von 2012 bis 2020 leitete sie die re:publica. Seit 2021 steht sie an der Spitze des medianet berlinbrandenburg e. V.

Anzeige

Zu ihren neuen Aufgaben sagte Koch, die Kreativwirtschaft sei „Impulsgeberin für Innovation, Transformation und gesellschaftlichen Wandel“. Gemeinsam mit dem Team wolle sie Hamburg als führenden Kreativ-, Tech- und Innovationsstandort weiterentwickeln. (js)