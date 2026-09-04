Im neuen Hotel „The Niu“ im Harburger Binnenhafen sollen Geflüchtete untergebracht werden. Die Bezirkspolitik kritisiert die Pläne aus einem ganz bestimmten Grund.

Das Hotel im Harburger Binnenhafen soll in den nächsten zwei Monate als Geflüchtetenunterkunft genutzt werden. Frank Richter von der Harburger SPD kritisiert die Pläne. The Niu,Novum Hospitality/hfr/MOPO-Collage

Erst im Frühjahr öffnete das Hotel „The Niu“ im Harburger Binnenhafen seine Türen, doch seit Dienstag sind dort keine Zimmer mehr buchbar. Stattdessen hat das städtische Unternehmen „Fördern & Wohnen“ erst einmal bis Ende des Jahres das Hotel für Geflüchtete aus der Ukraine angemietet. Die Bezirkspolitik kritisiert das Vorgehen massiv. Mit der MOPO hat Frank Richter, Co-Fraktionsvorsitzender der SPD, darüber gesprochen, warum er nicht die Unterbringung an sich kritisiert, sondern diesen Standort – und wie es jetzt weitergeht.

MOPO: Ab September sollen in dem Hotel „The Niu“ circa 340 Menschen aus der Ukraine unterkommen. Sie haben in anderen Medien bereits öffentlich erklärt, dass Sie über diese Entscheidung verärgert sind. Warum?

Frank Richter: Ich bin vor allem darüber verärgert, dass niemand im Bezirk vorher über diesen Schritt informiert wurde. Wären wir in der Bezirkspolitik dazu vorher befragt worden, hätten wir aufzeigen können, wie problematisch diese Entscheidung ist.

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Harburg: Bezirkspolitik kritisiert Hotel-Pläne für Geflüchtete deutlich

Inwiefern?

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Das einzige Hotel im Harburger Binnenhafen dient einem wichtigen Zweck: Dort ist die Technische Universität angesiedelt, Luft- und Raumfahrttechnik oder das Frauenhofer Institut. Die brauchen ein Hotel in der Nähe, wo zum Beispiel Geschäftsfreunde absteigen können. Vor Kurzem hatte eine Firma auch einen Kongress dort veranstaltet. In der Vergangenheit sind drei geplante Hotels im Binnenhafen gescheitert oder verschoben worden, deshalb ist dieses Hotel so wichtig.

Was hätten Sie „Fördern & Wohnen“ also geantwortet, wenn diese vorher gefragt hätten?

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Es ist nicht so, dass wir uns der Verantwortung für geflüchtete Menschen entziehen wollen. Deshalb sind wir auch gerne dazu bereit, über alternative Standorte zu diskutieren und haben die Sozialbehörde und „Fördern & Wohnen“ explizit in den zuständigen Bezirksausschuss eingeladen. Wir wollen in die Diskussion kommen, die vorher versäumt wurde. Die Hotelzimmer sind bis 31. Dezember gemietet, die Zeit bis dahin kann jetzt für Gespräche genutzt werden.

Haben Sie den Eindruck, dass Harburg im Vergleich zu anderen Hamburger Bezirken überproportional belastet ist mit der Aufnahme von Geflüchteten?

Nein. Das ist ein allgemeines Thema unserer Stadt und wir sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen. Das hat in unserem Bezirk auch gut geklappt, bis auf die Erstunterkunft auf dem ehemaligen Fegro-Gelände, wo es unter anderem Probleme mit der Enge gab. Ansonsten haben wir die Menschen im Bezirk immer gut mitgenommen, weil wir das in einem gemeinsamen Prozess geklärt haben. Diese Aktion im Binnenhafen war jetzt aus meiner Sicht ein bisschen kontraproduktiv.

Kritik um Hotel-Pläne am Binnenhafen: Wie es jetzt weitergeht

Warum, glauben Sie, ist „Fördern und Wohnen“ nicht vorher auf den Bezirk zugegangen?

Bei Unterkünften, die formal durch einen Träger betrieben werden, ist es gesetzliche Pflicht, die Bezirksversammlung vorher zu beteiligen. Allerdings ist „Fördern und Wohnen“ der Meinung, wenn sie Hotelzimmer anmieten und keine Unterkunft errichten, müssen sie das nicht machen. Da kann man juristisch verschiedener Meinung sein.

Wie geht es jetzt weiter?

Am 23. September wird es unter anderem eine Veranstaltung dazu im Binnenhafen geben, damit die Firmen direkt in die Kommunikation gehen können. Der Binnenhafen stärkt nicht nur die Wirtschaftskraft von Harburg, sondern ganz Hamburg – und dafür wird eben unter anderem dieses Hotel dringend gebraucht.