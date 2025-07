Ed Sheeran kommt nach Hamburg: Diese Fakten über den Superstar kannten Sie noch nicht

Er ist Europas verkaufsstärkster Rotschopf: Ed Sheeran. Mehr als 150 Millionen Tonträger ist der 34-jährige Brite schon losgeworden, jetzt spielt er dreimal im restlos ausverkauften Volksparkstadion (4. bis 6. Juli). Der Wuschelkopf mit den freundlichen Augen hat aber nicht nur Hits wie „Shape Of You“ geschrieben, sondern noch deutlich mehr auf dem Kasten. Hier sind zehn wenig bekannte Fakten über den Superstar.

Ed Sheeran und der Ketchup

Nicht nur seine Haare mag der Sänger rot, sondern auch sein Essen. Tatsächlich ist Ed Sheeran ein so großer Fan von Ketchup, dass er sich einen Heinz-Ketchup auf den Arm tätowieren lassen hat. Später brachte das Unternehmen einen „Tomato Edchup“ auf den Markt. Das nennt man wahre Liebe.

Super-Fan heiratet Double

Apropos Liebe. Ein Superfan von Ed – ihr Name ist Amanda Baron (41) – hat sich so in den Briten verguckt, dass sie 2024 glatt sein Double heiraten musste. Der Glückliche heißt Ty Baron-Jones (30) und ist dem echten Ed wie aus dem Gesicht geschnitten. Ihre Tochter taufte Amanda Baron auf den Namen Cherry, nach Eds Frau Cherry Seaborn.

Eds Stimme klang nicht immer so gut wie heute

Als Ed Sheeran anfing mit der Musik und erste CDs aufnahm, war seine Stimme noch nicht … nennen wir es … „bühnenreif“. In einem TV-Interview 2014 zeigte Sheeran öffentlich, wie seine Stimme zu Beginn der Karriere klang. Außerdem verriet er, dass seine Mutter die ersten CDs auf Ebay anbot, weil sie sich nicht verkauften.

Justin Bieber (l.) und Ed Sheeran (r.) bei einer Premiere von Ed Sheerans Konzertfilm (2015). picture alliance / empics | Yui Mok Justin Bieber (l.) und Ed Sheeran (r.) bei einer Premiere von Ed Sheerans Konzertfilm (2015).

Der Golfschläger und der Bieber

Gewalt würde man dem Briten mit seinen großen Augen eher nicht zutrauen. Dabei hat Ed Sheeran mal versehentlich Justin Bieber mit einem Golfschläger vermöbelt. Die beiden waren in Japan, Sheeran angetrunken, Bieber wohl nicht. Da kam der US-Star auf die grandiose Idee, sich auf den Rücken zu legen, einen Golfball auf seinem Mund zu platzieren und Sheeran aufzufordern, den Golfball aus dieser Position zu schlagen. „Ich habe mit voller Wucht seine Wange getroffen“, erzählte Ed Sheeran später.

Haariger Kuchen

Häufig handelt es sich bei Fan-Geschenken für Ed Sheeran um Kuchen. In einem Interview erzählte der Sänger, dass er einmal einen Kuchen von einem Fan bekam, der voller Haare war. „Ich glaube, sie wollte, dass sie beim nächsten Mal, wenn sie mich trifft, sagen kann: Haha, ich war in dir“, vermutet Sheeran. Leute gibt’s …

Harry Styles hat einige Tattoos, unter anderem das Wort „Penguin“. (Symbolbild) picture alliance / newscom | JIM RUYMEN Harry Styles hat einige Tattoos, unter anderem das Wort „Penguin“. (Symbolbild)

Freundschafts-Tattoos

Nicht nur mit Ketchup-Flaschen oder Katzenpfötchen schmückt Ed Sheeran seinen Astralkörper. Auch hat er ein Freundschafts-Tattoo mit einem anderen britischen Star: dem früheren „One Direction“-Mitglied Harry Styles. Sheeran stellte Styles seinen Tattoo-Künstler vor, kurz darauf hatten beide einen Pinguin auf dem Körper – Ed Sheeran das Tier und Harry Styles den Schriftzug.

Ihn hat Ed ganz groß rausgebracht

Nicht nur Ed Sheeran selbst bezaubert Fans auf Social Media, nein, der Sänger hat außer sich selbst seine Katze zu einem Star der Plattform Instagram gemacht. Kater Graham hat stolze 230.000 Follower. Und dabei ist der Account seit Oktober 2020 inaktiv.

Eine folgenreiche Taxifahrt

Nach einem Gespräch mit einem Taxifahrer überarbeitete Ed Sheeran sein Album „X“. Der Fremde überzeugte Sheeran von der Idee, keine Schimpfwörter zu verwenden, sodass seine kleine Tochter das Album hören konnte.

Von der Straße in den eigenen Palast

Vor seinem musikalischen Durchbruch war Ed Sheeran zeitweise obdachlos. Er lief durch die Straßen Londons, spielte Musik, und wenn es Nacht wurde, schlief er manchmal vor dem Buckingham Palace. Heute soll der Sänger ein rund 78 Millionen US-Dollar teures Anwesen in Suffolk (England) haben.

Zu den Hits der Sängerin Rihanna gehören „Diamonds“ (2012), „Umbrella“ (2007) oder „Love on the Brain“ (2016) IMAGO/ABACAPRESS Zu den Hits der Sängerin Rihanna gehören „Diamonds“ (2012), „Umbrella“ (2007) oder „Love on the Brain“ (2016)

Durchbruchs-Song war für jemand anderen gedacht

Seinen Durchbruchs-Hit „Shape Of You“ schrieb der Brite ursprünglich gar nicht für sich selbst. Eigentlich hatte er den Song der US-Sängerin Rihanna vorschlagen wollen. Doch während er die Lyrics weiterschrieb, glaubte er, dass Rihanna diesen Text nicht singen würde. Also behielt er den Song für sich. Was für ein Glück!