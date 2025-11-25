Falsche Reinigungskräfte, die unter einem erfundenen Namen Wohnungen ausräumen – dieses Betrugsmuster beschäftigt Hamburger Ermittler seit Jahren. Auch eine Frau, die in der vergangenen Woche vor Gericht aussagte, wurde Opfer einer solchen Masche. „Ich war zu gutgläubig“, sagte sie. Experten erklären, woran man betrügerische Putzkräfte erkennt, wie man sich schützt – und wo man seriöse Haushaltshilfen findet.

