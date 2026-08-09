1000 Jahre Geschichte und ein Blick in die Zukunft: Von Hamburgs ältesten Mauern zum Leben im Mittelalter und über die Wirtschaftswunderzeit zur futuristischen Science City: Auf geht es zur Zeitreise.

So sieht der Siegerentwurf für das geplante Learning Center in der Science City Bahrenfeld aus Schmidt Hammer Lassen Architects K/S, Kopenhagen (DK) mit DFZ Architekten GmbH, Hamburg

Von den Fragmenten der Bischofsburg zu den architektonischen Planungen für die Zukunft mit einem Abstecher ins Mittelalter und ins vorige Jahrhundert: Das alles lässt sich ohne großen Aufwand im Hamburg der Gegenwart erleben. Wer mal schnell auf Zeitreise gehen möchte: Hier sind unsere Lieblingsplätze für alle, die wissen möchten, wie (und wo) Hamburg entstanden ist und wie die Stadt in Zukunft aussehen wird.

Burgmauern im Untergrund

Der Einstieg zu den ältesten Steinmauern der Stadt führt durch eine Eisdiele am Speersort 10 in der Innenstadt. Tief unter dem heutigen Straßenniveau liegt das vor nicht allzu langer Zeit wiedereröffnete Museum „Die Bischofsburg“. Die Reste des ringförmigen Turmfundaments lassen sich beim Eisessen von Montag bis Samstag zwischen 11 und 18 Uhr betrachten. Schautafeln informieren über die mittelalterliche Geschichte Hamburgs, der Eintritt ist frei.

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Das „Museum Bischofsburg“ inklusive Café kann in der Innenstadt besucht werden, der Eintritt ist frei. Anke Geffers

Lebendiges Mittelalter

Das Freilichtmuseum „Rieck Haus“ in Curslack zählt zu den ältesten erhaltenen Bauernhäusern Norddeutschlands. Im Mittelalter lebten und arbeiteten zwei bis drei Generationen einer Bauernfamilie, Gesinde und Vieh unter einem großen Dach. Eine Dauerausstellung zeigt die Kulturgeschichte der Vier- und Marschlande auf Hoch- und Plattdeutsch. Historische Filme und Hörstationen wechseln mit interaktiven Mitmachstationen. Teil der Außenanlage sind eine Schöpfmühle, ein Getreidespeicher, ein Schaugarten, das Backhaus, die Schweinekoben und ein kleiner Spielplatz zum Entspannen. Infos zu Öffnungszeiten und Führungen hier.

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Wirtschaftswunderzeiten

„Ach, guck’ mal, so sah es bei uns zu Hause auch aus“: Wer mit seinen Eltern oder Großeltern die Königsberger Straße im Freilichtmuseum Kiekeberg in Ehestorf-Rosengarten besucht, hört diesen Ausruf öfter. Und wer selbst in den 40er, 50er oder 60er Jahren geboren ist, reist zurück in die eigene Kindheit. Telefone mit Wählscheiben gibt es hier, ganze Häuser mit Original-Mobiliar, Elektrogeschäfte, die Farbfernseher als neueste Errungenschaft verkauften, eine Tankstelle von 1954, die aus Stade ins Museum versetzt wurde, und noch viel mehr. (Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr).

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Die Wirtschaftswunderzeit wird auf der nachgebauten Königsberger Straße mit Original-Gebäuden aus den 1950er und 1960er Jahren im Museum Kiekeberg lebendig. Anke Geffers

Zukunftsvisionen

Neuer Bahnhof am Diebsteich, Wohnhäuser auf dem Holsten-Areal, Autobahndeckel in Bahrenfeld, die U5 – ganz Hamburg scheint eine große Baustelle zu sein. Wie einige Projekte der Zukunft einmal aussehen werden, lässt sich am fertiggestellten Baakenhafen sehen. Ähnlich wird sich bis Ende der 2030er Jahre auch das geplante Viertel Grasbrook entwickeln. Die neue Sachsenbrücke soll ab 2028 den Grasbrook mit dem Hafentorquartier verbinden. Der Siegerentwurf des Büros „schlaich bergermann partner“ zeigt zwei eigenständige, nebeneinander liegende Brücken.

Auch in der Science City in Bahrenfeld in der Nähe des Altonaer Volksparks entstehen bis in die 2040er Jahre zukunftsweisende Gebäude. Das Learning Center soll in den 2030er Jahren ein zentraler Ort für Forschende und Studierende der Exzellenzuniversität Hamburg werden. Der Sieger-Entwurf mit Glasfronten und offenen Räumen mit viel Holz stammt von einer Architektenkooperation aus Kopenhagen und Hamburg. Bereits fertiggestellt sind das Infocenter, das Zentrum für Digitale Naturwissenschaften und das bestehende Forschungsgelände.

Ein Mitarbeiter fährt mit dem Fahrrad im Tunnel neben dem Teilchenbeschleuniger Hera des Deutschen Elektronen-Synchrotrons (DESY) in Hamburg entlang. dpa

Weltrekorde im DESY

Zur Science City gehört auch das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY). Hier werden Teilchen für Forschungszwecke in der Chemie, Biologie und Medizin fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Ansässig sind hier auch die European X-Ray Free-Electron Laser GmbH, das Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie oder das European Molecular Biology Laboratory. Auf dem Gelände wird das hellste Röntgenlicht der Welt erzeugt, um Materialien genau studieren zu können. Das Röntgenmikroskop PETRA IV soll zum modernsten 3D-Röntgenmikroskop der Welt umgebaut werden. Bis 2040 sollen Forschung, Ausbildung und Unternehmen durch lebendige Wohnquartiere, Sport-, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten ergänzt werden.

Der Autobahndeckel über der A7 und die Verlegung der Trabrennbahn machen den Bau von rund 3800 neuen Wohnungen und zwei Schulen möglich. Das Infocenter bietet geführte Spaziergänge über das Gelände ohne Voranmeldung für interessierte Besucher und Besucherinnen an. Der kostenlose Rundgang startet jeden Donnerstag um 18 Uhr am Infocenter Science City, Albert-Einstein-Ring 8-10.

So soll der Campus West in der Science City Bahrenfeld einmal aussehen. Visualisierung Moka Studio

Digitaler Hafen

Der Smart Port Hamburg ist ein zukunftsweisendes Konzept der Hamburg Port Authority (HPA) zur Digitalisierung des Hafens. Wie intelligente Infrastruktur oder Verkehrssteuerung funktioniert, wo Landstromanlagen für Nachhaltigkeit sorgen und wie Drohnen künftig den Hafen überwachen werden, kann man schon jetzt an einigen Orten sehen. Mehr erfahren interessierte Besucher und Besucherinnen bei der „Tour der Giganten“ von Jasper Reisen. Der Bus fährt direkt zu den automatisierten hochmodernen Terminalanlagen in Altenwerder.