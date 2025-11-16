Die Zahlen sind erschreckend: Immer mehr junge Frauen unterziehen sich einer Intimkorrektur. Expertinnen wie die Hamburger Gynäkologie-Professorin Linn Wölber machen dafür Schönheitsideale und die Porno-Industrie verantwortlich. Die Künstlerin Katharina Götz aus Stellingen will Frauen mehr Selbstsicherheit geben – und hat sich dafür eine besondere Therapieform ausgedacht: Sie fertigt Gipsabdrücke von Vulven an – in Gold!







