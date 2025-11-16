mopo plus logo
Die Hamburger Künstlerin Katharina Götz.

Die Hamburger Künstlerin Kathi Loop alias Katharina Götz fertigt Vulva-Abrücke aus Gold an und kämpft so gegen das Patriarchat. Foto: Florian Quandt

  • Stellingen

paidDie Vulva-Künstlerin: Hamburgerin kämpft mit Gips-Abdrücken gegen das Patriarchat

Die Zahlen sind erschreckend: Immer mehr junge Frauen unterziehen sich einer Intimkorrektur. Expertinnen wie die Hamburger Gynäkologie-Professorin Linn Wölber machen dafür Schönheitsideale und die Porno-Industrie verantwortlich. Die Künstlerin Katharina Götz aus Stellingen will Frauen mehr Selbstsicherheit geben – und hat sich dafür eine besondere Therapieform ausgedacht: Sie fertigt Gipsabdrücke von Vulven an – in Gold!



