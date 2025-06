Ob für Vollkornbrot oder Franzbrötchen: Die Fachgeschäfte der „Braaker Mühle“ sind wahrscheinlich vielen Hamburgern bekannt. Ein Traditionsbäcker, den man mittlerweile 30-mal in und um Hamburg findet. Tim Lessaus Familie mahlt das Mehl für ihre Backwaren seit dem Erwerb der Mühle 1859 selbst. Nun soll das Gebäude für alle zugänglich werden. „Wir können die Mühle noch so oft zu unserem Logo machen”, sagt er. „Die Leute glauben nur, was sie mit eigenen Augen sehen.“ Am 8. und 9. Juni feiert die Mühle Wiedereröffnung. Der MOPO hat Lessau auch erzählt, wie eine romantische Beziehung einst zur Rettung der Mühle beigetragen hat.