Die Toten Hosen heute in Hamburg: Das müssen Fans vor dem Konzert wissen

35.000 Fans, zwei Vorbands und eine schwierige Anreise: Das müssen Besucher vor dem Auftritt der Toten Hosen auf der Trabrennbahn wissen.

Campino, Sänger der Toten Hosen, bei einem Konzert der Band Anfang Juli in Düsseldorf. Am Donnerstag spielen die Punkrocker vor rund 35.000 Fans auf der Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld (Archivbild). picture alliance/dpa | Henning Kaiser

35.000 Fans, zwei Vorbands und eine möglicherweise nervenaufreibende Anreise: Heute, am Donnerstag, spielen die Toten Hosen auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld. Das Konzert ist ausverkauft. Die wichtigsten Infos für Besucher im Überblick.

Für die Toten Hosen geht es langsam Richtung Abschied: Die Düsseldorfer Punkrocker sind derzeit mit ihrer Tour „Trink aus! Wir müssen gehen“ unterwegs, die 2027 enden soll. Am 27. August steht nun Hamburg auf dem Plan.

Auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld werden rund 35.000 Besucher erwartet. Wer ein Ticket hat, sollte vor allem für die Anreise genügend Zeit einplanen.

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1. Wann ist Einlass?

Der Einlass auf das Gelände beginnt um 15 Uhr. Das Programm soll um 17.10 Uhr starten.

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2. Wer spielt vor den Toten Hosen?

Als Support sind gleich zwei Bands angekündigt: die britische Punkrock-Band The Stranglers und die US-amerikanische Folk-Punk-Band Gogol Bordello.

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Die Toten Hosen selbst werden frühestens gegen 20 Uhr auf der Bühne erwartet. Ihre Show dauert auf der aktuellen Tour etwa zweieinhalb Stunden.

3. Gibt es noch Tickets?

Nein. Das Hamburger Konzert ist komplett ausverkauft. Rund 35.000 Fans werden auf der Trabrennbahn erwartet.

4. Welche Songs spielen die Toten Hosen?

Eine genaue Setlist für Hamburg gibt es vorab nicht. Auf der Abschiedstour spielt die Band Songs aus verschiedenen Phasen ihrer mehr als vier Jahrzehnte langen Karriere.

Auch mehrere Stücke des aktuellen und laut Band letzten Albums sind auf der Tour zu hören. Überraschungen sind ebenfalls möglich: Bei anderen Konzerten gab es bereits besondere Gastauftritte.

5. Wie kommt man am besten zur Trabrennbahn?

Das dürfte für viele Fans einer der wichtigsten Punkte sein. Zur Trabrennbahn fahren die Buslinien 1, 2, 3, X3 und 284.

Zusätzlich fahren Shuttlebusse ohne Zwischenhalt zwischen der S-Bahn-Station Othmarschen und der Trabrennbahn.

Gerade nach Konzertende ist allerdings mit sehr vollen Haltestellen und Bussen zu rechnen. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, sollte deshalb ausreichend Zeit für die An- und vor allem die Abreise einplanen.

6. Gibt es Probleme wegen der Baustelle an der Sternbrücke?

Ja. Die Linien 3 und X3 werden wegen der Bauarbeiten rund um die Sternbrücke umgeleitet.

Hinzu kommt: Die S-Bahn-Station Holstenstraße kann noch bis zum 30. August nicht von den S-Bahnen angefahren werden. Dort ist Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dadurch kann sich die Anreise zusätzlich verlängern.

7. Sollte man mit dem Auto kommen?

Eher nicht. Rund um die Trabrennbahn werden bei den Konzerten zahlreiche Straßen gesperrt. Am Veranstaltungsgelände gibt es keine regulären Parkplätze.

Gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten befinden sich unter anderem an der Barclays Arena und am Volksparkstadion. Von dort sind es allerdings noch rund 25 Minuten zu Fuß bis zur Trabrennbahn. Eine Alternative ist das Fahrrad. Vor Ort sind mehrere Stellplatz-Zonen ausgeschildert.

8. Welche Taschen dürfen mit aufs Gelände?

Erlaubt sind Handtaschen, Turnbeutel, Bauchtaschen und andere Taschen bis zur Größe eines DIN-A4-Blattes. Größere Taschen und Rucksäcke dürfen nicht mit auf das Konzertgelände genommen werden.

9. Was ist beim Einlass verboten?

Nicht erlaubt sind unter anderem Regenschirme, Powerbanks, Tiere, Nietenschmuck und lange Geldbeutelketten. Auch eigene Getränke und Snacks dürfen nicht mitgebracht werden. Auf dem Gelände gibt es gastronomische Angebote sowie kostenlose Trinkwasserstellen.

10. Wie wird das Wetter beim Konzert?

Heute wird es warm. Laut aktueller Vorhersage könnten es bis zu 27 Grad werden. Regen ist allerdings nicht ausgeschlossen.

Da Regenschirme auf dem Gelände nicht erlaubt sind, sollten Fans bei unsicherer Wetterlage besser eine Regenjacke einpacken.

Für die Toten Hosen und ihre Fans dürfte es so oder so ein besonderer Abend werden. Die Band befindet sich auf ihrer großen Abschiedstour – und feiert in Hamburg noch einmal mit Zehntausenden auf der Trabrennbahn.