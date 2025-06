„Tatortreiniger“ – Da denken viele wohl direkt an die gleichnamige Comedy-Serie mit Bjarne Mädel, der als „Schotty“ in weißem Ganzkörperanzug über den Fernseh-Bildschirm huscht. Aber auch im echten Leben muss nach Mord, Selbstmord und Totschlag irgendwer die Tatorte säubern. Etwa Tatortreinigerin Nadine Herrmann-Riesinger. Der MOPO verrät sie, warum sie lieber Tatorte schrubbt als am Schreibtisch zu hocken, welcher ihr schlimmster Tatort war – und wie der perfekt Mord gelingt.