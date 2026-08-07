Nach einem wechselhaften Freitag bringt das Wochenende viel Sonne und sommerliche Werte. Am Sonntag werden bis zu 31 Grad erwartet.

Am Sonntag bietet sich ein Sprung ins kühle Nass wieder an (Archivbild). Andreas Arnold/dpa

Am Wochenende steigen die Temperaturen im Norden wieder an. In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt es am Freitag noch wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern. Bevor die Temperaturen dann langsam klettern.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad auf den Inseln und bis zu 22 Grad in Hamburg. In Nordfriesland muss mit Windböen gerechnet werden.

Sonnige Aussichten im Norden am Wochenende

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In der Nacht zum Samstag sinken die Tiefstwerte im Binnenland auf rund 7 bis 12 Grad und auf den Inseln auf 14 bis 16 Grad. Es wird teils wolkig, teils klar und es bleibt trocken. Zum Start ins Wochenende wird es am Samstag dann meist heiter und trocken bei Maximaltemperaturen zwischen 22 und 26 Grad.

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Die Nacht auf Sonntag bleibt etwas bewölkt oder klar und niederschlagsfrei bei Minimaltemperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Am Sonntag steigen die Temperaturen dann weiter an. Gebietsweise werden bis zu 31 Grad erwartet.

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An der Ostsee werden Werte zwischen 25 und 28 Grad erreicht. Es bleibt zunächst freundlich, bevor nachmittags von Westen her Wolken aufziehen und ein geringes Risiko für Schauer und Gewitter bringen. (dpa/mp)