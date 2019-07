Die Sonne sagt tschüs: Hamburger Herbst: Jetzt wird's stürmisch

Über das sonnige und warme Wetter der ersten Oktoberwochen in Hamburg konnte sich nun wirklich keiner beschweren – jetzt aber startet der Herbst mit voller Wucht!

Am heutigen Montag bleibt es noch „golden" in Hamburg; nach einem bewölkten Morgen lockern sich die Wolken auf und es bleibt den Tag über sonnig. Wir können mit Temperaturen von 14 Grad rechnen, so der Deutsche Wetterdienst.

Doch ab morgen (23. Oktober) war's das erstmal mit den Sonnenstrahlen in Hamburg, stattdessen erwartet uns lang anhaltender und teils kräftigen Regen. Es werden Sturmböen und an den Küsten sogar orkanartige Böen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad.