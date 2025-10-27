Jahrelang stand die historische Eckbebauung leer und gammelte als Lost Place vor sich hin, dann begann im November 2024 der Abriss – und nun herrscht schon wieder Stillstand auf der Riesenlücke im Herzen von Ottensen. Längst hätte auf der Brachfläche an der Barnerstraße ein schicker Wohnblock stehen sollen. Weil das nicht klappte, wurden die Pläne nach Jahren ergebnisloser Verhandlungen geändert: Jetzt soll dort die neue Zentrale der Sparda in den Himmel wachsen. Bloß – wann? Der Bezirk Altona müsste die Antwort wissen.











