Brachfläche mit Häusern rundum

Auf der Fläche an der Barnerstraße soll die neue Zentrale der Sparda-Bank entstehen. Rechts: Ein letztes stehengebliebenes Abrisshaus Foto: Maik Koltermann

  • Ottensen

paidDie Riesenlücke von Ottensen: Darum wird hier immer noch nicht gebaut

Jahrelang stand die historische Eckbebauung leer und gammelte als Lost Place vor sich hin, dann begann im November 2024 der Abriss – und nun herrscht schon wieder Stillstand auf der Riesenlücke im Herzen von Ottensen. Längst hätte auf der Brachfläche an der Barnerstraße ein schicker Wohnblock stehen sollen. Weil das nicht klappte, wurden die Pläne nach Jahren ergebnisloser Verhandlungen geändert: Jetzt soll dort die neue Zentrale der Sparda in den Himmel wachsen. Bloß – wann? Der Bezirk Altona müsste die Antwort wissen.





Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

