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Brachfläche an einer Kreuzung

Auf der Brachfläche an der Barnerstraße wollte die Sparda-Bank eigentlich längst ihre neue Zentrale errichten. Foto: Florian Quandt

  • Ottensen

paidDie Riesenbrache von Ottensen: Warum passiert hier immer noch nix?

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„Passiert hier noch was, oder bleibt das jetzt so?“, fragt eine Passantin kopfschüttelnd mit Blick auf die riesige freie Fläche an der Barnerstraße, gegenüber der Fabrik in Ottensen. Seit Februar 2019 ist hier Totentanz an der meistbefahrenen Kreuzung des Quartiers: Damals mussten die Mieter der historischen Eckbebauung raus, geplant waren 66 Wohnungen, Ateliers, Fahrradwerkstatt, pipapo. Ein Luftschloss. Stattdessen soll nun die neue Sparda-Zentrale gebaut werden. Aber auch diese Ankündigung ist schon mehr als zwei Jahre her. Warum dauert das alles so lange?

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