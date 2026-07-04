Das Grillen von Gemüse wird immer beliebter. Wie kreativ das sein kann, zeigte ein Grillwettbewerb in Hamburg – hier vier Rezepte zum Nachgrillen.

Fünf Kandidatinnen traten Ende Juni beim Wettbewerb zum „(Ele)Plant-based Grillchampion 2026“ in Hamburg an. Siegerin wurde Camilla Hanneman aus Jork mit ihrem Rezept Grillgemüse mit grüner Beurre Blanc und Sauerteig Crunch.

„Es geht darum, die Kreativität beim veganen Grillen zu feiern“, sagt Harald Guimarães, Marketingleiter bei Eleplant, die den pflanzlichen Grillchampion zum zweiten Mal suchten. Eleplant ist eine Butteralternative aus pflanzlichen Fetten.

Die Vegan-Kolumne über den Grillwettbewerb lesen Sie hier. Das Sieger-Rezpet haben wir hier für Sie zubereitet. Die anderen Rezepte der vier Teilnehmerinnen finden Sie auf dieser Seite.

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Zutaten Dithmarscher BBQ-Spitzkohl mit Pineapple-Chili-Butter

Das Grillrezept ist von Jamie Thomßen-Bartels aus Hamburg.

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1 Spitzkohl

150 g Eleplant

1/2 frische Ananas

1 rote Chili 1

Limette Ahornsirup

Smoked-Paprika

Salz

Pfeffer

Öl zum Grillen

Sesam

Frühlingszwiebeln

Zubereitung

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1. Die Ananas in kleine Würfel schneiden und auf dem Grill karamellisieren, bis sie Röstaromen entwickelt.

2. Die gegrillte Ananas fein hacken und mit weicher Eleplant, Chili, Limettenabrieb, etwas Limettensaft, smoked paprika, Ahornsirup und Salz zu einer Pineapple Chili Butter verrühren.

3. Den Spitzkohl halbieren oder vierteln, mit Öl bestreichen und mit Salz würzen.

4. Den Spitzkohl auf dem Grill bei hoher Hitze angrillen, bis die Schnittflächen deutlich gebräunt sind und Röstaromen entstehen.

5. Den heißen Kohl mit etwas Eleplant glasieren und erneut kurz angrillen.

6. Den Spitzkohl anrichten und mit der Pineapple Chili Butter toppen.

7. Mit geröstetem Sesam, frischen Kräutern und etwas Limettenabrieb servieren.

Butter-Pie mit Kartoffeln, Pilzen und Spinat von Grill-Kandidatin Conny Eberwein Eleplant

Zutaten Butter-Pie mit Kartoffeln, Pilzen und Spinat

Das Grillrezept ist von Conny Eberwein aus Hechingen (Baden-Württemberg) Die ZUtaten sind für 6 Tarteförmchen mit 8 cm Durchnmeser.

2 Packungen Eleplant

1 Paket frischer Flammkuchenteig, vegan (Tante Fanny)

2 große gekochte Kartoffeln vom Vortag

1 Zwiebel, fein gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

3 große braune Champignons, gewürfelt

Eine Hand voll Babyspinat, gehackt

50 g Mandorino klassisch (veg. Parmesan)

50ml Sojadrink Natur

2 Packungen Kochcreme Hafer

1 Packung Kochcreme Soja

80g Mandorino klassisch für die Soße

Mehl

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Muskatnuss frisch

Saatenmischung

Zubereitung

1. In einer Pfanne 1 EL Eleplant erhitzen, die Hälfte der gewürfelten Zwiebeln andünsten, Champignons und Knoblauch dazugeben und weiterdünsten.

2. Den gehackten Spinat dazugeben, erhitzen, bis dieser zusammengefallen ist.

3. Mit Salz und Pfeffer würzen.

4. In einer zweiten Pfanne 1 EL Eleplant erhitzen und die restlichen Zwiebeln hellbraun andünsten. Sojadrink dazugeben und aufkochen.

5. In der Zwischenzeit die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken, 50g Eleplant in kleinen Stücken und die Zwiebel-Soja-Mischung dazugeben.

6. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und alles gut miteinander mischen, bis die Eleplant geschmolzen ist.

7. Zum Schluss 50g geriebenen Veganen Parmesan unterheben.

8. Tarteletteförmchen innen buttern und mehlieren, auf eine Grillplatte stellen. Mit dem Flammkuchenteig auslegen.

9. Zuerst eine Schicht Kartoffelpüree in der Form verteilen, darüber die PilzSpinat-Masse.

10. Aus dem Teig einen Ring ausstechen und auf die Masse legen, der Rand soll verschlossen sein.

11.Die Oberfläche mit Soja Kochcreme bestreichen und Saaten bestreuen.

12. Bei 230 Grad im geschlossenen Grill indirekt grillen (10-12min).

13. In der Zwischenzeit für die Soße auf dem Seitenbrenner 2 EL Eleplant erhitzen, 2 Pakete Hafer-Kochcreme dazugeben und leicht einkochen lassen.

14. Seitenbrenner ausschalten und 80g geriebenen Veganen Parmesan unterrühren.

15. Mit Salz und Pfeffer würzen.

16. Die Pies aus der Form nehmen, mit der Soße anrichten.

Feige mit veganem Ziegenkäse und Apfel mit veganem Mozzarella von Grill-Kandidatin Karen Vogelsang Eleplant

Zutaten Feige mit veganem Ziegenkäse und Apfel mit veganem Mozzarella

Das Grillrezept ist von Karen Vogelsang aus Osnabrück.

4 große frische Feigen

80-100 g

veganer Ziegenfrischkäse als Rolle

1-2 TL Eleplant zum Braten

2-3 TL Cranberries getrocknet

grober Pfeffer oder Steakpfeffer

2 Äpfel, mittelgroß

150 g veganer Mozzarella als Rolle

4 Scheiben Weißbrot

2 TL Eleplant streichzart

Zubereitung

Den oberen harten Teil der Feigen abschneiden. Mit einem scharfen Meser die Feigen einschneiden (nicht durchschneiden). Einige Cramberries auf den Feigenböden verteilen. Ziegenkäse in Scheiben auflegen und mit grobem Pfeffer bestreuen. Noch ein paar Cranberries obenauf geben. Mit einem Ausstecher runde Brotformen aus dem Weißbrot ausstechen und in geschmolzenem Eleplant in der Pfanne kurz rösten. Die Äpfel mit einem Ausstecher vom Gehäuse befreien. 4 Apfelscheiben abschneiden und mit je einer Scheibe Mozzarella belegen. Eine Auflaufform mit Eleplant ausstreichen. Zuerst die Brotscheibe, dann die Apfelscheibe, darauf eine Mozzarellascheibe einordnen. Obenauf kommt die Feige mit dem Ziegenkäse. Im Backofen 15-20 Minuten backen oder auf dem Grill in einem geschlossenen Metalltopf, ausgebuttert mit Eleplant, erhitzen. Anrichten: Je 1 Türmchen auf Tellern anrichten. Dekorieren auf Salatblättern und Apfelscheiben, evtl. noch mit einem Oregano-Zweig versehen. Die entstandene Flüssigkeit in der Form über die Feigen träufeln.

BBQ-T0fu & Grillgemüse auf Melonensteaks von Grill-Kandidatin marianne Rocher. Eleplant

Zutaten BBQ-Tofu & GRillgemüse auf Melonensteaks

Das Grillrezept ist von Marianne Rocher aus Hoppegarten (Brandenburg).

Zutaten BBQ-Tofu: 400 g Naturtofu

3 EL Sojasoße

1 EL Tomatenmark

1 TL Ahornsirup

1 TL Senf

1 TL geräuchertes Paprikapulver

1 Knoblauchzehe

1 TL Limettensaft

1-2 EL Öl

Zutaten für die Wassermelone: 4 große Scheiben Wassermelone ohne Schale

Salz

etwas Limettensaft

Für das Grillgemüse: 2 Zucchini

250 g Cherrytomaten

1-2 EL Öl

Salz

Pfeffer

Zutaten für die Minzbutter mit Limettennote: 3 EL Eleplant Butter (weich)

4 EL pflanzlicher Frischkäse

etwas Limettenabrieb

1-2 EL frische Minze (fein gehackt)

1 TL Senf

Salz

½ TL Ahornsirup

Zubereitung