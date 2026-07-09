In den Hinterhöfen des alten Wilhelmsburger Rathausviertels wimmelt es vor Ratten. Jetzt macht die Bezirkspolitik Druck.

Jörn Frommann von der CDU-Fraktion in Hamburg-Mitte setzt sich für ein sauberes Viertel ein. Ann-Christin Busch

Sperrmüll, bröckelnde Häuserfassaden und Ratten: Alltag für die Bewohner des alten Wilhelmsburger Bahnhofsviertels. Wie kann das sein, in einer wohlhabenden Stadt wie Hamburg? Jetzt macht die Bezirkspolitik Druck. Vermieter der betroffenen Wohnblöcke ist ein großer deutscher Wohnkonzern – und das Problem offenbar bekannt.



Neben einem Haufen aus ausrangierten Regalen, Brettern und Matratzen stehen drei offene Müllcontainer. Mitten auf dem Weg liegt eine tote Ratte. „Das ist eine von den kleineren“, sagt Jörn Frommann. Er ist CDU-Fraktionschef in Wilhelmsburg und fordert: „Es muss etwas passieren. Die Ratten rennen einem über die Füße!“

Rattenplage in Wilhelmsburg wird immer schlimmer

An einem verregneten Tag begleitet die MOPO ihn durch die Innenhöfe des alten Bahnhofsviertels an der Keinddorffstraße, Buddestraße, Thielenstraße und Wittestraße. „Es sollten schon einmal Maßnahmen ergriffen werden, aber Sie sehen ja, wie es aussieht“, sagt Frommann.

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Überall im Hof wuchern Brennnesseln, dazwischen liegen leere Chipstüten und E-Zigaretten. Feste Müllstände gibt es zwar, aber die sind oft mit dicken Schlössern versehen. Drumherum totes Gebüsch, in der Erde überall faustgroße Löcher – heißt: Hier haben sich die Nager schon eingerichtet. Dazwischen ein paar alte oder kaputte Behälter mit Rattengift.

Der Wilhelmsburger Bezirksabgeordnete der CDU-Fraktion, Jörn Formmann, zeigt auf eine tote Ratte in einem Hinterhof des Bahnhofsviertels. Ann-Christin Busch

Von den Balkonen bröckelt der Putz, die gepflasterten Hauseingänge sind zum Teil unterhöhlt und eingebrochen. Besonders erschreckend: Davor stehen winzige Fahrräder – zwischen Unrat und Ratten müssen Kinder leben.

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Seit mehr als zehn Jahren gebe es das Rattenproblem schon, doch jetzt sei es besonders schlimm, sagt Frommann.

Bezirkspolitik zieht an einem Strang

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Neben der CDU sind offenbar parallel auch SPD, Grüne und FDP in Wilhelmsburg an dem Thema dran. Nun hat man sich in der Sache zusammengetan und macht Druck: „Viele Bewohner ekeln sich so sehr, dass sie sich nicht mehr an die Mülltonnen trauen“, sagt Kesbana Klein von der SPD-Fraktion.

Die Büsche neben den Müllcontainern sind abgestorben, daneben sind mehrere Erdlöcher von Rattenbauten zu erkennen. Ann-Christin Busch

„Die Zustände im Wilhelmsburger Bahnhofsviertel sind für viele Anwohnende seit Langem belastend“, ergänzt Grünen-Fraktionschefin Theresa Rothberg. In einem Antrag fordern die Politiker unter anderem eine radikale Grundreinigung der Innenhöfe sowie den Austausch und die Sanierung der Müllcontainer.

Vermieter Vonovia sagt: „Rattenproblem ist uns bekannt“

Die MOPO fragt auch beim Hamburger Hygieneinstitut nach, ob dort die Zustände im alten Bahnhofsviertel in Wilhelmsburg bekannt sind. Das Institut verweist darauf, dass es nur für öffentliche Flächen, nicht aber für private Grundstücke zuständig ist.

Zwischen Müll und wuchernden Gräsern stehen zwei Kinderfahrräder. Ann-Christin Busch

Vermieter der Wohnblocks in den betroffenen Straßen ist der Konzern Vonovia. „Das Rattenproblem im Bahnhofsviertel ist uns bekannt“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Man habe bereits „zahlreiche Maßnahmen“ dagegen ergriffen. Der Schädlingsbekämpfer sei laufend vor Ort und kontrolliere die Fallen.

Herkömmliche Fallen seien oft beschädigt oder entwendet worden, daher setze Vonovia jetzt verstärkt auf eine Erdbekämpfung, die für Bewohner nicht immer sichtbar sei.

Neue Müllplätze in Planung

„Zusätzlich informieren wir unsere Mieter:innen regelmäßig über das richtige Müllverhalten und sprechen das Verbot zur Vogelfütterung deutlich aus“, so die Sprecherin. Dies seien die Hauptursachen für den Rattenbefall. Auch die Insellage des Quartiers – mit feuchtem Erdreich und Überflutungsgefahr – begünstige die Ausbreitung der Tiere.

Eine Erneuerung der Müllplätze sei bereits in Planung, um die Entsorgung für die Mieter zu vereinfachen. „Wir nehmen das Thema ernst und sind mit den entsprechenden Behörden im Austausch. Unser Ziel ist es, dauerhafte Lösungen für ein sauberes Quartier zu finden“, so die Sprecherin.