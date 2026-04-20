Die Gesellschaft rückt nach rechts – und zwar längst nicht nur in AfD-Hochburgen wie Thüringen oder Sachsen. Auch in Hamburg zeigt sich das Problem dort, wo man es wohl am wenigsten vermutet: an der Universität Hamburg (UHH). Dort kandidiert eine Gruppe für das Studierendenparlament der Uni Hamburg, die in ihrer Wahlvorstellung von einer „reinen Kultur“ schreibt, die durch „Schwulheit“, „vermeintliche Diversität“ und die „Verkrüppelung wahrer Männlichkeit“ zerstört werde. Der Fall sorgt an der Universität für Aufregung und Diskussionen.





