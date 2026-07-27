Das Osterstraßenfest wurde für dieses Jahr abgesagt. Jetzt steht fest: Nach dem Midsommarfest im Juni wird ein weiteres Mal auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz gefeiert.

Das Midsommarfest fand Mitte Juni auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz statt. (Archiv) Robin Eberhardt

Der Beitrag "Doch noch ein Fest bei der Osterstraße: Programm für Ende August steht“ erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Eigentlich sollte am letzten Augustwochenende das Osterstraßenfest in Eimsbüttel stattfinden. Aufgrund der andauernden Fernwärme-Baustelle wurde es jedoch abgesagt. Nun hat der Osterstraße e. V. verkündet, dass stattdessen das traditionelle Weinfest stattfindet.

Statt Osterstraßenfest: Weinfest beginnt am Donnerstagabend

Viele waren davon ausgegangen, dass das Weinfest in diesem Jahr dem Midsommarfest gewichen war. Es fand vom 18. bis 21. Juni auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz statt und zelebrierte den Sommer. Verschiedene Weinstände waren vertreten.

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Nun laden die Veranstalter vom Osterstraße e. V. aber auch zum offiziellen Weinfest am letzten Augustwochenende ein. Traditionell beginnt dieses am Donnerstagabend (27. August) gegen 17 Uhr. An den Folgetagen geht es um 14 Uhr los.

Weinfest in Eimsbüttel Ende August

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Wie jedes Jahr reisen zum Fest Winzer aus unterschiedlichen deutschen Anbaugebieten an. Auch Weinhändler aus der Nachbarschaft sind vertreten. Dieses Mal gibt es auch einen Stand, der Käseplatten zum Wein anbietet. Til Bernstein vom Osterstraße e. V. kündigte außerdem an, dass es wie beim Midsommarfest vermutlich wieder einen Köftestand vom Café Estoril geben wird.

Für musikalische Unterhaltung sorgen mehrere Bands und DJs – am Freitag- und Samstagnachmittag steht Olaf Jessen am Mischpult.

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Öffnungszeiten: Donnerstag, 27. August, 17 bis 23 Uhr, Freitag, 28. August, 14 bis 23 Uhr, Samstag, 29. August, 14 bis 23 Uhr, Sonntag, 30. August, 14 bis 20 Uhr