paidWer selbst zahlt, kommt schneller dran: Abkassieren mit den Hautarzt-Terminen

Ein Fleck auf dem Rücken. Vielleicht nichts Dramatisches – aber er verändert sich. Langsam, nicht sehr auffällig, aber doch so, dass sich ein Hautarzt das mal ansehen sollte. Also beginnt die Suche nach einem Termin. Nicht irgendwo, sondern bei einem Dermatologen in Hamburg. Nicht irgendwann, sondern in absehbarer Zeit. Und nicht als Privatpatient, sondern mit gesetzlicher Krankenversicherung. Doch was folgt, ist kein ärztliches Hilfsangebot. Sondern die ernüchternde Erkenntnis, dass einige Hautarztpraxen offenbar ganz eigene Prioritäten setzen.



Dass gesetzlich Versicherte länger auf Facharzttermine warten müssen als Privatpatienten, überrascht kaum noch jemanden. Doch wenn man als Kassenpatient in Hamburg einen Hautarzt braucht, tun sich noch einmal ganz besondere Themen auf. Die MOPO stieß auf unerwartete Hürden, fragwürdige Angebote und ein Gesundheitssystem, das nicht für alle gleich funktioniert.

