Rund um den Hamburger Hauptbahnhof wird bereits seit Jahren gebaut – eine Herausforderung vor allem für die Fahrgäste, die dort eine der vielen Buslinien nutzen wollen. Jetzt gab es in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere große Veränderungen, die bei den Passagieren teils für Verwirrung, teils für Unverständnis sorgen. Damit ist es allerdings nicht vorbei: Im nächsten Jahr steht eine weitere, große Umstrukturierung an.





