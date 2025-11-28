Die nächsten zwei mutmaßlichen Entführer der Block-Kinder in Hamburg gelandet

Die plötzliche Aussage von David Barkay (68), dem Chef-Strategen der mutmaßlichen Entführer, sorgte im Block-Prozess zuletzt für Aufregung. Jetzt sollen die nächsten beiden Israelis in Hamburg gelandet sein.

Auch sie sollen Teil des Entführer-Kommandos sein, das die beiden jüngsten Kinder von Christina Block (52) in der Silvesternacht 2023/2024 gewaltsam von Dänemark nach Deutschland brachte. Block muss sich derzeit vor dem Landgericht Hamburg verantworten, die Entführung beauftragt zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe.

Block-Prozess: Nächste Israelis sollen in Hamburg gelandet sein

Wie die „Bild“ berichtet, sollen die zwei Israelis zusammen mit ihrem Anwalt am Mittwochabend am Hamburger Flughafen gelandet sein, um hier ihre Aussage zu machen. Dabei soll es sich um Said B. und Thach K. handeln, die laut dem Bericht dafür freies Geleit von einem Richter bekommen hatten. Zuvor wurden sie per Haftbefehl gesucht.

Die Befragungen sollen am gestrigen Donnerstag und am Freitag stattgefunden haben. Die Staatsanwaltschaft wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern. B. soll laut der Anklage unter anderem eins der Fahrzeuge gefahren haben, die nach der Entführung ohne die Kinder zurück nach Hamburg gebracht wurden.

David Barkay hatte bereits vor einigen Wochen eine umfassende Aussage bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg gemacht. Er schilderte, wie die Verschleppung geplant wurde, wer aus dem Block-Umfeld welche Rolle gespielt haben soll und wie viel Geld er von wem in Bar bekommen haben will. (mp)