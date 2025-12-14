Ein Bett, eine Kommode – und dann ist das Zimmer schon so gut wie voll: In fast allen innerstädtischen Hamburger Stadtteilen vermietet die Firma Stacey ihre möblierten WG-Zimmer. Die älteste von diesen Wohnanlagen befindet sich seit 2019 in der Dorotheenstraße in Winterhude. Die Preise haben es in sich, die große Gemeinschaftsküche erinnert währenddessen an eine Legehennenbatterie.





