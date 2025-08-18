mopo plus logo
In diesem Harburger Gebäudekomplex werden verschiedene Studentenapartments vermietet.

In diesem Harburger Gebäudekomplex werden Studentenapartments vermietet – zu gesalzenen Preisen. Foto: Florian Quandt

paidMieten-Irrsinn in Hamburg: 1400 Euro für 18 Quadratmeter

Mehr als 1400 Euro für ein 18-Quadratmeter-Zimmer? Eigentlich sollten die Mietpreisbremse und das Gesetz gegen Mietwucher Hamburger Wohnungssuchende vor solchen Angeboten schützen. Doch ist das Apartment möbliert, können sich die Vermieter elegant an diesen Regulierungen vorbeischlängeln. Das Resultat: Der Anteil solcher Inserate am Mietwohnungsmarkt steigt deutlich, wie aktuelle Zahlen belegen. Warum kommen Vermieter immer wieder damit durch? Wie soll sich daran etwas ändern? In Hamburgs Politik ist man sich darüber immer noch uneins.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

