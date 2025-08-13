Bergedorf – der Bezirk, in dem ich aufgewachsen bin, meine Jugend zwischen Elbdeich und Einkaufszentrum, Bauernhof und Betonplatte verbracht habe. Halb Hamburg, halb Kleinstadt. Nach Jahren in anderen Stadtteilen bin vor vier Monaten zurückgekehrt – und merke plötzlich, wie gut das tut. Hier draußen, wo Traktoren den Berufsverkehr kreuzen, Apfelbäume über Gartenzäune wachsen und die Bille gemächlich durch den Schlossgraben plätschert, ticken die Uhren langsamer. Eine grüne Oase im Osten – nur zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Und ich nehme Sie mit auf eine kleine Urlaubsreise.







