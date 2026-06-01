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Michael Ehnert auf St. Pauli

Michael Ehnert (58) auf St. Pauli. Er ist Schauspieler, Polizistensohn und neuerdings auch Autor. Foto: Marius Röer

  • St. Pauli

paidDie „kleine, dreckige Schwester“ der Davidwache

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Schauspieler Michael Ehnert erzählt in seinem Roman „Hamburg, Wache 16“ von Gewalt, Rotlicht und Polizeialltag auf dem Kiez – und von seiner eigenen Familiengeschichte

Die Wache 15 auf dem Kiez kennt jeder. Klar: die Davidwache. Mythos, Filmkulisse, Hamburg-Symbol. Doch die 16 an der Budapester Straße? Die kennt heute kaum noch einer. Dabei sei sie früher für die „besonders harten Fälle“ zuständig gewesen, sagt Michael Ehnert (58). Der Hamburger Schauspieler hat ein Buch über „die kleine, dreckige Schwester der Davidwache“ geschrieben. In „Hamburg, Wache 16“ erzählt er vom Kiez der 70er-Jahre. Von Gewalt, Rotlichtmilieu, Hells Angels, Trinkerkneipen und den Menschen, die dort Dienst taten. Zugleich ist es eine sehr persönliche Geschichte. Die seiner Familie.

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