Am besten schon mal vormerken! Straßenfeste, Dom, eine Messe, die die Hotelpreise wieder in die Höhe schießen lässt, große Sport-Events, Cruise Days, Hafengeburtstag & Co: im neuen Jahr ist in Hamburg jede Menge los. Damit Sie nicht nicht den Überblick verlieren, hat die MOPO die besten Termine im Jahr 2025 für Sie zusammengestellt.