Aus einer brachliegenden Fläche mitten in Ottensen ist ein blühendes Beet geworden. Seit Jahren pflegen zwei Nachbarinnen die fremde Fläche – obwohl ihr Engagement mehrfach auf der Kippe stand.

Ute von der Horst gärtnert seit 12 Jahren auf einer Fläche in der Nähe ihrer Wohnung in Ottensen. Privat

Anfangs gärtnerten sie nur nachts – aus Angst, vertrieben zu werden. Heute säen, jäten und wässern sie auch tagsüber: Durch Ute von der Horst (fast 80) und ihrer Nachbarin wurde aus der kleinen Brache ein Blumengarten. Der Boden, den sie pflegen, gehört einer Immobilienfirma – und die wollte das Engagement der Frauen anfangs verhindern. Warum die beiden seit 12 Jahren eine fremde Fläche in Ottensen aufblühen lassen.

Unzählige Autos und Radler düsen täglich über die Kreuzung in Ottensen, an deren Ecke ein Beet liegt – eingefasst von einer niedrigen Mauer aus dunkelroten Klinkersteinen. Das Beet ist dicht bepflanzt: Stauden, Gräser und Sträucher wachsen unterschiedlich hoch. Ein Schmetterlingsflieder blüht violett, daneben wächst ein Pflaumenbaum, er trägt zum ersten Mal Früchte. Die Idee für den Guerilla-Garten entstand jedoch eine Straße weiter.

Zu von der Horsts Wohnung in Ottensen gehört ein Garten: Rasen, Trampolin, Blumenbeete. Auch ihre Nachbarin und Freundin hat einen. Doch bei der einen kam es zum Zerwürfnis über eine Hecke, bei der anderen wurden aus Unkenntnis Blumen gejätet – erst der Frust über die eigene Gartensituation brachte die Nachbarinnen zum Guerilla-Garten.

Anzeige

So sah das Beet 2014 aus, bevor die beiden Frauen anfingen, zu gärtnern. (Archivbild) Ute von der Horst

An der Kreuzung Ehrenbergstraße/Altonaer Poststraße hatte bis zum Frühling 2014 nur eine einzelne Forsythie gestanden – immer wieder hatten sich Flaschen, Taschentücher und Imbiss-Müll dazu gesellt. „Wir wussten nicht, wem die Fläche gehört“, erzählt von der Horst. Sie grenzt zwar an ein Gebäude, doch in ihrer ersten Garten-Zeit machten die beiden Hobbygärtnerinnen keinen Eigentümer ausfindig.

Ottensen: Der Kampf um das Beet

Anzeige

Im Jahr 2015 erreichte sie die Nachricht: Die Immobilienfirma, der das Beet gehört, wollte dort einen fast zwei Meter hohen Zaun aufziehen. „Da waren wir schon so mit vollem Herzen dabei, dass die Vorstellung, dass wir das nicht mehr machen dürfen, für uns wirklich richtig schmerzlich war“, beschreibt von der Horst ihr Gefühl von damals. Nach der Einladung eines Verantwortlichen der Firma zu einer Gartenbesichtigung wurde die Zaunidee verworfen – die beiden Frauen durften weiter gärtnern.

Im Winter erwischten sie dann einen Gärtner der Immobilienfirma im Beet – er sollte es winterfest machen. Danach sei nichts mehr da gewesen, berichtet von der Horst: Stauden und Sträucher landeten zerkleinert in Mülltüten. „Es war zum Heulen.“ Nach einem Telefonat mit der Immobilienfirma ließ sich seitdem kein fremder Gärtner mehr in „ihrem“ Beet blicken.

Anzeige

Nun betreiben sie legales Urban Gardening in Ottensen

Rund 200 Blumenzwiebeln stecken in der Erde und blühen jedes Jahr aufs Neue. Dazu gedeihen Mohn, Forsythie, Fingerhut. Die beiden Frauen sind keine Guerilla-Gärtnerinnen mehr, sie betreiben nun legales Urban Gardening mit Zustimmung der Eigentümer. Beim Guerilla Gardening bepflanzen Menschen ohne Genehmigung öffentliche oder brachliegende Flächen.

Viele Passanten lieben besonders die Steckrosen im Beet. (Archivbild) Ute von der Horst

Das Beet bringt Menschen zusammen – ob Nachbarn oder Passanten

Durch die Arbeit im Beet kamen die Frauen nicht nur mit neugierigen Passanten ins Gespräch, sondern lernten auch viele Nachbarn kennen. Zum Dank für Ihre Arbeit erhalten sie mal Geld, mal Samengeschenke, verschenken im Gegenzug auch mal Ableger. Obwohl sie seit 1983 in Ottensen lebe, habe sie noch nie so viele neue Menschen wie in den ersten Monaten am Beet kennengelernt – vor allem bei nächtlichen Pflanz- und Gießaktionen.

Feste Arbeitstage gibt es keine. „Wer Zeit und Lust hat, macht was“, lautet ihr Motto. Einen konkreten Bepflanzungsplan gibt es auch nicht: In den Boden kommt, was gerade da ist. Das Gärtnern hat von der Horst sich selbst beigebracht: Learning by Doing.

Urban Gardening auf dem Mittelstreifen

Bis vor wenigen Jahren kümmerten sie sich auch in Eigenregie um den Mittelstreifen in der Ehrenbergstraße, der jedoch mitten in der prallen Mittagssonne liegt – das Gießen verbrauchte mit der Zeit zu viel Trinkwasser. Doch an einen Moment kann sich von der Horst noch genau erinnern: Sie und ihre Nachbarin arbeiteten auf dem Mittelstreifen, eine Frau stieg aus dem Bus und rief zu ihnen herüber: „Wie ich euch liebe! Jedes Mal, wenn ich hier aus dem Bus aussteige, kriege ich gute Laune, wenn ich sehe, was hier blüht. Danke, danke, danke.“

Gärtnern in Ottensen: Müll und Pflanzendiebstahl

Doch nicht alle wissen die Arbeit der Frauen zu schätzen: „Blüten disziplinieren, aber sie verhindern nicht alles“, sagt von der Horst. Im Winter, wenn das Beet kahler ist, nutzen es einige Passanten noch immer als Ablage für ihren Müll. Manchmal pflücken sich Fußgänger im Vorbeigehen ganze Sträuße, immer wieder verschwinden Blumenzwiebeln oder Pflanzen. Von der Horst abgeklärt: „Es ist unvorstellbar, aber es gibt alles“.

Das Beet liegt an der Kreuzung Ehrenbergstraße/Altonaer Poststraße. Privat

Zweiter Platz beim „Hanse Umweltpreis“

Im Jahr 2015 erreichten von der Horst und ihre Freundin für ihr Engagement in Eigeninitiative sogar den zweiten Platz beim „Hanse Umweltpreis“ des NABU Hamburg. Mit den 2000 Euro Preisgeld finanzieren sie seitdem den Garten – vom Schlauch bis zu den Samen.

Ute von der Horst schreibt seit 2014 Tagebuch über den Garten: Sie füllt es mit den Geschichten von Begegnungen und den Freuden, die ihr das Guerilla-Gärtnern bereitet. Die Geschichten hat sie in einem Buch zusammengeschrieben, nun sucht sie noch nach einem Verleger, der ihre Garten-Geschichten publiziert. Zeit im Beet findet sie trotzdem noch. Obwohl sie fast 80 Jahre alt ist, gärtnert von der Horst weiter: Sie liebt nicht nur die Blumenpracht im Sommer, sondern auch den Austausch am Beet. Nur Gießkannen schleppt sie heute kaum noch.