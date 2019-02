Die Finanzwelt war ihr zu schmutzig: Luna (29): Von der Bankerin zum Pornostar

Das Bankgeschäft war ihr zu unmoralisch, da gründete Luna Richter (29) ihr eigenes kleines Filmunternehmen – und aus der Privatkundenberaterin wurde eine Pornodarstellerin. Im Gespräch mit der MOPO verrät die zierliche Schönheit ein für Nicht-Insider überraschendes Detail über die Arbeitsweise im Amateur-Pornobusiness.

Eine Woche im Monat ist Drehzeit, dann kommt es zu der eher seltenen Situation, dass eine Frau für Sex bezahlt, denn: Luna Richters Sex-Partner vor der Kamera sind gleichzeitig ihre Angestellten: „Ja, meine Partner für die Videos muss ich bezahlen“, erzählt die Jung-Unternehmerin.

Sexy Lockenkopf: Luna Richter Lunarichterofffical Foto:

Wie der Sex-Dreh mit Luna läuft

Für sein Geld muss der Mitarbeiter nicht nur standfest, sondern auch ein gelenkiger Kameramann sein: Der Darsteller muss sein bestes Stück in Aktion filmen. Und zwar so, dass der zahlende Zuschauer später auch was davon hat und nicht nur verwackelte Aufnahmen von der Wand sieht. Sollte jeder Mann wissen, der zu gerne mal mit Luna drehen würde.

Luna (29) dreht jetzt ihre eigenen Filme. Patrick Sun Foto:

Sex mit Luna, davon träumen viele ihrer Fans, allerdings vergeblich: „Da gibt es viele Angebote, aber die verwechseln Porno mit Prostitution.“

Eigener Steuerberater wollte Luna buchen

In die Falle tappte auch ein Steuerberater, den die junge Firmenchefin pflichtgemäß aufgesucht hatte: „Ich sitze da, habe alle Unterlagen dabei und als er hört, aus welchen Business ich komme, will der wissen, was es kostet, mich zu buchen.“ War der Mann seinen Auftrag schneller los, als er „Pornostar“ sagen konnte.

Bank-Azubi im braven Kostüm: Luna mit Anfang 20. Lunarichterofficial Foto:

Das Finanzgeschäft war dem Pornostar zu unmoralisch

Der Weg der jungen Veganerin mit der Lockenmähne ins Erotikbusiness verlief kurvenreich. Abi, Lehre zur Bankkauffrau mit Superabschlussnoten, Beraterin für Privatkunden: „Als ich während der Finanzkrise Rentnerinnen vor mir sitzen hatte, die ihr ganzes Erspartes verloren hatten, wollte ich nicht mehr. Das Gewerbe war mir zu unmoralisch.“

So landete Luna in der Amateurporno-Branche

Stattdessen düste sie für ein paar Jahre mit dem Motorrad durch die Weltgeschichte, jobbte und landete schließlich durch einen Freund in der Amateurporno-Branche, wurde erfolgreich mit ihren grünen Augen und den süßen Locken, Typ „Mädchen von nebenan“.

Die Partnersuche ist durch den Job nicht gerade einfacher geworden. „Ich bin misstrauischer geworden“, sagt Luna, „für Männer ist eine Pornodarstellerin als Freundin irgendwie speziell, keine Ahnung warum.“ Sie muss selbst ein bisschen lachen bei diesen Worten.

Huch! Luna halb unschuldig, halb verrucht. lunarichterofficial Foto:

Dabei ist sie, sagt Luna, jenseits ihrer Arbeit eine ganz normale Frau: „Ich kann ziemlich eifersüchtig sein. Und ich möchte ungefragt keine Penisbilder zugeschickt bekommen. Das ist eklig.“ Sehr normal.