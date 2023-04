Außen hui, innen pfui: Die schmucke Fassade des ehemaligen „Apollo“-Schwimmbads am Spielbudenplatz 26 (St. Pauli) steht nicht für das, was hinter den Toren wartet. Sie soll kaschieren, dass das dahinterliegende Grundstück seit beinahe zwei Jahrzehnten brach liegt. Doch nach dem Willen eines großen Nachbarn soll sich das demnächst ändern. Es tut sich bereits etwas.

Das einstige Schwimmbadgebäude war nach jahrelangen Auseinandersetzungen im Jahr 2004 abgerissen worden. Eigentümer Rolf M. hatte sich mit dem Bezirk nicht auf eine Nutzung als Spielsalon einigen können. Unter der Bedingung, dass die schöne Front des Gründerzeithauses stehen bleibt, erfolgte schließlich der Abbruch. Denn das Amt wollte keine hässliche Baulücke inmitten der Touristenhochburg Reeperbahn.

Tivoli-Sprecherin: „Stecken noch in der Detailplanung“

Danach war es lange ruhig um das Gelände. Doch das könnte sich bald ändern: Wie die MOPO schon im vergangenen Jahr herausfand, plant das benachbarte „Schmidts Tivoli“ die Brache für seine Außengastronomie zu nutzen. Zwischen dem Theater und dem Eigentümer wurde nach MOPO-Informationen ein Mietvertrag unterschrieben.

Hinter der Fassade liegen bereits Fässer, die zu Stehtischen werden sollen. Florian Quandt Hinter der Fassade liegen bereits Fässer, die zu Stehtischen werden sollen.

Die Vorbereitungen für die Nutzung sind inzwischen angelaufen: Auf dem Grundstück wurde Rindenmulch als Bodenbelag verteilt, dazu stehen schon ein Dutzend Holzfässer und -Platten bereit – Material für robuste Stehtische.

Beim Theater hält man sich dennoch bedeckt über die konkreten Absichten: „Wir stecken noch in der Detailplanung“, sagt Sprecherin Nadine Helm auf MOPO-Anfrage. Was genau und vor alllem wann eröffnet wird, verrät sie erstmal nicht. Es bleibt also spannend.