Was sich bis zum 23. Mai 1945 in Flensburg, eineinhalb Autostunden nördlich von Hamburg, abspielt, nennt der Historiker Gerhard Paul, Autor des Buches „Mai 1945: Das absurde Ende des ,Dritten Reiches‘“, ein „tragikomisches Schauspiel ohne Zuschauer, das in der Selbstvergewisserung eines untergehenden Systems gipfelte“. Die sogenannte „Dönitz-Operette“ ist ein weitgehend vergessenes Kapitel deutscher Geschichte. Nicht am 8. Mai, wie alle glauben, ist das Nazi-Regime am Ende gewesen, sondern so richtig erst zwei Wochen später. Ein Staat, den es gar nicht mehr gab, führte noch eine Woche nach der Kapitulation, ein Staatsbegräbnis mit Hitler-Foto und Hakenkreuzfahne durch. Mit Wissen der Dönitz-Regierung wurden sogar noch Deserteure hingerichtet – obwohl der Krieg längst aus war. Dann endlich machten die Briten diesem Spuk ein Ende. Ein völlig vergessenes Kapitel deutscher Geschichte





