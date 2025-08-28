mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Dönitz-Operette

Im Hof des Flensburger Polizeipräsidiums werden sie nach ihrer Festnahme der internationalen Presse vorgeführt: Rüstungsminister Albert Speer (l.), Admiral Karl Dönitz, Hitlers Nachfolger als Staatsoberhaupt, und General Gustav Jodl. Foto: AP Photo/Henry Griffin

paidDie Dönitz-Operette: Wieso Hitlers Nachfolger nach dem Ende einfach weiterregierte

kommentar icon
arrow down

Was sich bis zum 23. Mai 1945 in Flensburg, eineinhalb Autostunden nördlich von Hamburg, abspielt, nennt der Historiker Gerhard Paul, Autor des Buches „Mai 1945: Das absurde Ende des ,Dritten Reiches‘“, ein „tragikomisches Schauspiel ohne Zuschauer, das in der Selbstvergewisserung eines untergehenden Systems gipfelte“. Die sogenannte „Dönitz-Operette“ ist ein weitgehend vergessenes Kapitel deutscher Geschichte. Nicht am 8. Mai, wie alle glauben, ist das Nazi-Regime am Ende gewesen, sondern so richtig erst zwei Wochen später. Ein Staat, den es gar nicht mehr gab, führte noch eine Woche nach der Kapitulation, ein Staatsbegräbnis mit Hitler-Foto und Hakenkreuzfahne durch. Mit Wissen der Dönitz-Regierung wurden sogar noch Deserteure hingerichtet – obwohl der Krieg längst aus war. Dann endlich machten die Briten diesem Spuk ein Ende. Ein völlig vergessenes Kapitel deutscher Geschichte


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test