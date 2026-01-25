Die Stadtentwicklungsbehörde hat lange und intensiv mit den Akteuren der Baubranche zusammengesessen, um einen Plan für bezahlbare neue Mietwohnungen in Hamburg auszutüfteln. Im Wilhelmsburger Rathausviertel entstehen nun die ersten Gebäude nach diesem kostengedämpften „Hamburg-Standard“. Doch viele Wohnungssuchende werden sich verwundert die Augen reiben und fragen: „Diese Mietpreise sollen kostengünstig und bezahlbar sein?“ Ein Experte hat dazu eine ernüchternde Einschätzung.





