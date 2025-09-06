Fast ein Drittel der Todesfälle in Deutschland sind auf Herzerkrankungen zurückzuführen. Herzkreislauferkrankungen sind Todesursache Nummer Eins in Europa. Frauen und Männer sind gleichbetroffen, doch – so warnt Dr. med. Nina Becher, Oberärztin der Kardiologie am UKE – Frauen unterschätzen häufig das Risiko. Hier sind die wichtigsten Tipps, um ihr Herz gesund zu halten. Dabei sollte man auf fünf Risikofaktoren achten.





