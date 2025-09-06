mopo plus logo
Dr. med. Nina Becher, Oberärztin im Herz- und Gefäßzentrum am UKE

Dr. med. Nina Becher, Oberärztin im Herz- und Gefäßzentrum am UKE erklärt, wie man sein Herz gesund halten kann. Foto: Florian Quandt

  • Eppendorf

paidDie besten Tipps vom Doc: So halten Sie Ihr Herz gesund

Fast ein Drittel der Todesfälle in Deutschland sind auf Herzerkrankungen zurückzuführen. Herzkreislauferkrankungen sind Todesursache Nummer Eins in Europa. Frauen und Männer sind gleichbetroffen, doch – so warnt Dr. med. Nina Becher, Oberärztin der Kardiologie am UKE – Frauen unterschätzen häufig das Risiko. Hier sind die wichtigsten Tipps, um ihr Herz gesund zu halten. Dabei sollte man auf fünf Risikofaktoren achten.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

