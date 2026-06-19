Zwischen Elbe, Hafen und Alster gibt es in Hamburg zahlreiche Orte mit Blick auf den Himmel. Hier sind die schönsten Spots, um den Sonnenuntergang in der Stadt zu erleben.

Ob auf dem Bunker, am Wasser oder hoch über dem Hafen – Hamburg bietet viele Orte, an denen sich der Tag besonders gut ausklingen lässt. Manche liegen mitten in der Stadt, andere direkt an der Elbe.

Sonnenuntergang zwischen Palmen

Der beliebte Aussichtspunkt Park Fiction ist das Ergebnis eines gesellschaftspolitisches Projekts, das Mitte der 90er Jahre von Anwohnern, Künstlern und Aktivisten ins Leben gerufen wurde. (Archivbild) Imago

Der Klassiker unter den Sonnenuntergangs-Spots in Hamburg ist Park Fiction in St. Pauli – gelegen zwischen Fischmarkt und Hafenstraße. Von den künstlich angelegten Grasinseln ist der Blick zwischen Plastikpalmen auf Elbe und Hafen frei. Die Sonne verschwindet hier direkt hinter Kränen und Schiffen. Der Haken: An warmen Abenden sitzt hier halb Hamburg dicht gedrängt.

Anzeige

Über St. Pauli geht die Sonne unter

Für schöne Fotos vom Stadion eignet sich ein Besuch des Bunkers auch (Archivbild). Florian Quandt

Nicht nur tagsüber gehört das Dach des St.-Pauli-Bunkers am Heiligengeistfeld zu den beliebten Aussichtspunkten der Stadt. Über einen spiralförmigen Weg geht es hoch hinaus – und das völlig kostenlos. Der 360-Grad-Blick vom Dach reicht über St. Pauli bis zum Hafen. Auch ein Blick ins Millerntorstadion des FC St. Pauli kann von hier oben geworfen werden. Aber aufgepasst: Von Mai bis September schließt der Bunker um 21 Uhr, in den Wintermonaten bereits um 17 Uhr – dann ist kein Aufstieg mehr möglich.

Anzeige

Von der Elphi-Plaza die Sonne beobachten

Seit Eröffnung der Elphi im Jahr 2017 zieht es viele Menschen abends auf die Aussichtsplattform, um den Sonnenuntergang zu beobachten. IMAGO/Funke Foto Services

Zu den bekanntesten Orten für Sonnenuntergänge gehört natürlich auch die Elbphilharmonie Plaza. Rund 40 Meter über dem Hafen liegt die frei zugängliche Plattform zwischen Backsteinsockel und Glasfassade. Von hier aus reicht die Elbe entlang und über Teile der Innenstadt. Der Eintritt kostet inzwischen drei Euro – benötigt wird ein Ticket. Das kann entweder vor Ort an der Kasse oder online gekauft werden. Die Aussichtsplattform ist täglich bis 24 Uhr geöffnet.

Anzeige

Rund 140 Stufen bis nach oben

140 Stufen – und dann ist es geschafft: die Dachterrasse auf dem Dockland belohnt mit Weitblick über die Elbe. dpa

Über hundert Treppenstufen müssen auch erklommen werden, um die Sonne vom Dockland am Fischereihafen mit Blick über Containerbrücken und Kreuzfahrtterminal untergehen zu sehen. 136 Stufen führen auf die Dachterrasse des markanten Bürogebäudes am Fischereihafen, dessen Form an die eines Schiffsbugs erinnert. Oben liegt die Elbe fast direkt vor einem, Containerbrücken und Schiffsverkehr ziehen vorbei. Wenn die Sonne verschwunden ist, beginnt der Hafen zu leuchten. Es lohnt sich also, noch etwas zu bleiben.

Blick auf die Elbe – ganz ohne Stufen

Passanten beobachten vom Altonaer Balkon in Hamburg den farbigen Himmel über Hafen, Kränen und der Köhlbrandbrücke. (Archivbild) Christian Charisius

Auf rund 27 Metern liegt der Altonaer Balkon – Hamburgs größter Balkon – über der Elbe, wenige Schritte von der Palmaille und dem Altonaer Rathaus entfernt. Der Vorteil: Um den Blick über Norderelbe und Köhlbrandbrücke genießen zu können, müssen nicht einmal Stufen überwunden werden. Im Sommer bringen viele Menschen Picknickdecke, Snacks und Getränke mit und setzen sich auf die Wiese am Geesthang oder auf eine der Bänke. Von hier ist zu sehen, wie die Sonne hinter dem Containerhafen verschwindet. Auch Familien zieht es oft hierhin – ein kleiner Spielplatz liegt direkt daneben.

In den Sonnenuntergang hinein fahren

Von den Fähre der Linie 62 lässt sich ebenfalls der Sonnenuntergang betrachten. (Archivbild) picture alliance / Zoonar | Franziskus von Lucke

Wer nicht nur den Sonnenuntergang über der Elbe sehen möchte, sondern selbst auf der Elbe sein möchte, sollte in eine Hadag-Fähre der Linie 62 steigen. Die Linie 62 ist die kostengünstige Alternative zur klassischen Hafenrundfahrt: Sie schippert von Brücke 3 der Landungsbrücken vorbei am Cruise Center, Dockland, Övelgönne über die Elbe nach Finkenwerder. Von montags bis sonntags fährt sie bis 22.15 Uhr circa alle 15 Minuten ab. Danach verkehrt sie nur noch alle halbe Stunde – samstags und sonntags nur bis 23.45 Uhr.

Abends an der Alsterwiese

Auf der Alsterwiese Schwanenwik wird jeder Sonnenuntergang zum einzigartigen Erlebnis. imago images

Skyline- statt Hafenpanorama gibt es an der Alsterwiese Schwanenwik auf der Fläche der ehemaligen Badeanstalt. Sie liegt nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt. Das Abendlicht spiegelt sich hier zwischen Schwänen und vereinzelten Seglern im Wasser.

Besonders an warmen Tagen sitzen viele Hamburger bis spät in den Abend im Gras, spielen Fußball und Frisbee oder stoßen auf den Feierabend an.