Hamburg
Die besten Spots für Sonnenuntergänge in Hamburg
Zwischen Elbe, Hafen und Alster gibt es in Hamburg zahlreiche Orte mit Blick auf den Himmel. Hier sind die schönsten Spots, um den Sonnenuntergang in der Stadt zu erleben.
Ob auf dem Bunker, am Wasser oder hoch über dem Hafen – Hamburg bietet viele Orte, an denen sich der Tag besonders gut ausklingen lässt. Manche liegen mitten in der Stadt, andere direkt an der Elbe.
Sonnenuntergang zwischen Palmen
Der Klassiker unter den Sonnenuntergangs-Spots in Hamburg ist Park Fiction in St. Pauli – gelegen zwischen Fischmarkt und Hafenstraße. Von den künstlich angelegten Grasinseln ist der Blick zwischen Plastikpalmen auf Elbe und Hafen frei. Die Sonne verschwindet hier direkt hinter Kränen und Schiffen. Der Haken: An warmen Abenden sitzt hier halb Hamburg dicht gedrängt.
Über St. Pauli geht die Sonne unter
Nicht nur tagsüber gehört das Dach des St.-Pauli-Bunkers am Heiligengeistfeld zu den beliebten Aussichtspunkten der Stadt. Über einen spiralförmigen Weg geht es hoch hinaus – und das völlig kostenlos. Der 360-Grad-Blick vom Dach reicht über St. Pauli bis zum Hafen. Auch ein Blick ins Millerntorstadion des FC St. Pauli kann von hier oben geworfen werden. Aber aufgepasst: Von Mai bis September schließt der Bunker um 21 Uhr, in den Wintermonaten bereits um 17 Uhr – dann ist kein Aufstieg mehr möglich.
Von der Elphi-Plaza die Sonne beobachten
Zu den bekanntesten Orten für Sonnenuntergänge gehört natürlich auch die Elbphilharmonie Plaza. Rund 40 Meter über dem Hafen liegt die frei zugängliche Plattform zwischen Backsteinsockel und Glasfassade. Von hier aus reicht die Elbe entlang und über Teile der Innenstadt. Der Eintritt kostet inzwischen drei Euro – benötigt wird ein Ticket. Das kann entweder vor Ort an der Kasse oder online gekauft werden. Die Aussichtsplattform ist täglich bis 24 Uhr geöffnet.
Rund 140 Stufen bis nach oben
Über hundert Treppenstufen müssen auch erklommen werden, um die Sonne vom Dockland am Fischereihafen mit Blick über Containerbrücken und Kreuzfahrtterminal untergehen zu sehen. 136 Stufen führen auf die Dachterrasse des markanten Bürogebäudes am Fischereihafen, dessen Form an die eines Schiffsbugs erinnert. Oben liegt die Elbe fast direkt vor einem, Containerbrücken und Schiffsverkehr ziehen vorbei. Wenn die Sonne verschwunden ist, beginnt der Hafen zu leuchten. Es lohnt sich also, noch etwas zu bleiben.
Blick auf die Elbe – ganz ohne Stufen
Auf rund 27 Metern liegt der Altonaer Balkon – Hamburgs größter Balkon – über der Elbe, wenige Schritte von der Palmaille und dem Altonaer Rathaus entfernt. Der Vorteil: Um den Blick über Norderelbe und Köhlbrandbrücke genießen zu können, müssen nicht einmal Stufen überwunden werden. Im Sommer bringen viele Menschen Picknickdecke, Snacks und Getränke mit und setzen sich auf die Wiese am Geesthang oder auf eine der Bänke. Von hier ist zu sehen, wie die Sonne hinter dem Containerhafen verschwindet. Auch Familien zieht es oft hierhin – ein kleiner Spielplatz liegt direkt daneben.
In den Sonnenuntergang hinein fahren
Wer nicht nur den Sonnenuntergang über der Elbe sehen möchte, sondern selbst auf der Elbe sein möchte, sollte in eine Hadag-Fähre der Linie 62 steigen. Die Linie 62 ist die kostengünstige Alternative zur klassischen Hafenrundfahrt: Sie schippert von Brücke 3 der Landungsbrücken vorbei am Cruise Center, Dockland, Övelgönne über die Elbe nach Finkenwerder. Von montags bis sonntags fährt sie bis 22.15 Uhr circa alle 15 Minuten ab. Danach verkehrt sie nur noch alle halbe Stunde – samstags und sonntags nur bis 23.45 Uhr.
Abends an der Alsterwiese
Skyline- statt Hafenpanorama gibt es an der Alsterwiese Schwanenwik auf der Fläche der ehemaligen Badeanstalt. Sie liegt nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt. Das Abendlicht spiegelt sich hier zwischen Schwänen und vereinzelten Seglern im Wasser.
Besonders an warmen Tagen sitzen viele Hamburger bis spät in den Abend im Gras, spielen Fußball und Frisbee oder stoßen auf den Feierabend an.
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