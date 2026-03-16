Im Herzen von Blankenese klafft seit 2008 ein Loch: An der Bahnhofstraße, der Einkaufsmeile des Nobelstadteils, wurde damals ein Supermarkt abgerissen – seitdem liegt das Grundstück mit der Hausnummer 4 brach. Einwohner und Geschäftsleute sind zunehmend genervt von der Lücke in bester Lage, die Bezirkspolitik drohte schon mit einem „Baugebot“. Nun gibt das Bezirksamt Altona bekannt, was der Eigentümer zu dem Desaster sagt.



