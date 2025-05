Die Badesaison an Hamburger Seen und Naturbädern startet – die wichtigsten Infos

Am Freitag ist es so weit: An Hamburgs Seen beginnt die Badesaison 2025. Aber wie ist dort die Wasserqualität? Das Institut für Hygiene und Umwelt wertet regelmäßig Proben der Gewässer aus. Besonders Blaualgen könnten dem Badespaß immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Badegewässer in Hamburg werden regelmäßig kontrolliert. Alle drei Wochen entnehmen die Bezirksämter Proben, um die Qualität zu überprüfen. Diese Proben werden vom Institut für Hygiene und Umwelt auf Darmbakterien untersucht. Wenn die bakterielle Belastung zu hoch ist, könnte das Baden mögliche gesundheitliche Folgen haben. Dementsprechend werden Maßnahmen ergriffen.

Blaualgen können zu Übelkeit und Hautreizungen führen

Blaualgen sind in Hamburger Gewässern immer wieder ein Problem. Sie produzieren giftige Stoffe, die zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautreizungen führen können. Der Senat weist darauf hin, dass man nicht baden gehen sollte, wenn man seine Füße im knietiefen Wasser nicht sehen kann – Blaualgen könnten der Grund dafür sein. Außerdem sollten Badegäste darauf achten, dass es an den Baggerseen eine starke Abbruchkante gibt und das Wasser abrupt sehr tief wird.

Am Öjendorfer See im Osten der Stadt ist die Wasserqualität mit gut und an allen anderen Badestellen mit ausgezeichnet bewertet worden. Das Sommerbad Altengamme kann durch andauernde Baustellen erst am Ende der Saison 2027 überprüft werden. Am Eichbaumsee ist das Schwimmen an der Badestelle Ost, wie auch schon im vergangenen Jahr möglich, wenn die Blaualgensituation es zulässt. Temporäre Sperrungen können daher weiterhin auftreten. Die Badestelle Nord am Eichbaumsee bleibt gesperrt.

Auch dieses Jahr appelliert der Senat dran: In der Elbe baden ist sehr gefährlich und sollte unbedingt unterlassen werden. Ebbe und Flut sind in diesem Gewässer sehr stark, wodurch selbst erfahrene Schwimmer:innen die Kontrolle verlieren können.

Die Saison an den 16 offiziellen Badestellen in Hamburg endet Mitte September. (mm)