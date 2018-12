Die anderen? Alles Luschen!: Er ist Hamburgs Milliarden-Jongleur

Vor zehn Jahren war er in der Baubranche noch ein absoluter Nobody. Jetzt will Christoph Gröner den deutschen Wohnungsmarkt rocken, plant Projekte für mal eben zehn Milliarden Euro und tritt bei „Hart aber fair“ oder „Maischberger“ auf. In Hamburg plant der 50-Jährige fünf Großprojekte mit bis zu 3500 Wohnungen und einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro. Wer ist dieser Mann, den Juso-Chef Kevin Kühnert für einen „Oligarchen“ hält? Und vor allem: Was ist dran an seinen vollmundigen Ankündigungen?

Es gibt da so eine Szene in der ARD-Sendung „Ungleichland“, die viel aussagt über den Selfmade-Unternehmer. Er ließ sich dort vor kurzem von einem TV-Team begleiten, und das fing die Szene eines Gesprächs zwischen Gröner und einer Mitarbeiterin ein.



ICH WILL – das dürfte wohl das Lebensmotto dieses Mannes sein

Es ging um die fehlende Baugenehmigung für ein Projekt in Köln. Die Mitarbeiterin verweist auf Probleme mit der örtlichen Verwaltung und Gröner sagt: „Nee. Das geht nicht. Da muss ein Gespräch mit der Bürgermeisterin her. Ich will im Frühjahr diese Baugenehmigung haben.“

ICH WILL – das dürfte wohl das Lebensmotto dieses Mannes sein, der nach eigener Angabe 1989 als selbstständiger Bauhelfer angefangen hat. Sein erstes Geld habe er schon als Schüler verdient – indem er Fahrräder auf dem Sperrmüll eingesammelt, sie repariert und auf dem Flohmarkt verkauft habe. Tolle Story. Ist sie wahr oder hat sich das eine PR-Firma ausgedacht?

Nach eigenen Angaben „Nummer eins im Wohnungsbau in Deutschland“

Christoph Gröner (50) plant in Hamburg mehrere städtebauliche Groß-Projekte. HFR Foto:

Laut Gröner geht die Erfolgsstory dann so weiter: 1995 einige Altbauten in Leipzig saniert, 2007 Projektentwicklung der dortigen „Gewerbehöfe Plagwitz, 2010 Umzug nach Berlin und Aufstieg zum „Global Player“. 2016 geht die CG-Gruppe an die Börse, bekommt 117 Millionen Euro in die Kasse. 2017 steigen Kapitalgeber angeblich aus der Schweiz und Österreich ein.



Gröners Gruppe schlüpft unter den Mantel der „Consus Real Estate“ – Boss der nach eigenen Angaben „Nummer eins im Wohnungsbau in Deutschland“ bleibt Gröner. 2018 spricht er von 840 fertiggestellten Wohnungen und einem Verkaufsvolumen von 1,4 Milliarden Euro.

Die anderen? Alles Luschen

Angeblich 700 Menschen arbeiten heute für Gröner – eine verschworene Gemeinschaft. Bundesweit werden Konkurrenten aggressiv überboten oder man übernimmt gescheiterte Projekte – wie das Areal der Holsten-Brauerei in Altona. Allein hier geht es um ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro und 1600 Wohnungen. Diverse Hamburger Bauunternehmen waren hier ausgestiegen – der Preis für das Grundstück war einfach zu hoch. „Wie man hier Gewinne erzielen will, muss mir Herr Gröner erst noch erklären“, so ein Mitbewerber.

Noch ist an der Ecke Bahrenfelder Chaussee / Von-Sauer-Straße nur das Fundament für das „Bahrenfelder Carre“ gelegt. Bis 2021 sollen hier 289 Wohnungen entstehen. Quandt Foto:

Für den eloquenten Gröner kein Problem: Er baut nach eigenen Angaben in Thüringen mal schnell ein Werk für Fertigbauteile und sagt: „Es kann nicht sein, dass heute noch Stein auf Stein gemauert wird.“ Außerdem verfügt er nach eigener Angabe über die beste Software der Branche und überhaupt – die Konkurrenten sind satt und träge, können seiner rasanten Entwicklung niemals folgen. Gröner redet oft und gern, spricht dann von „einzigartigem Projektvolumen“, preist sein „agiles Management“. Die anderen? Alles Luschen.



In Hamburg hat Gröner fünf Projekte am laufen

Gröner legt sich oft mit Beamten an, in Berlin prangerte er die Verwaltung mit einem riesigen Plakat an einem Hochhaus an, scheut selbst den persönlichen Konflikt mit Baudezernenten oder sogar Hausbesetzern nicht. Linksradikale warfen ihm in Köln die Scheiben seines Appartements ein. Sätze Gröners wie „Ich werfe das Geld zum Fenster raus, und es kommt zur Tür wieder rein“ kommen in dieser Szene nicht gut an.

Zurück zu den Fakten. In Hamburg hat Gröner fünf Projekte am laufen. Lediglich beim „Bahrenfelder Carré“, einem eher kleinen Projekt, hat es schon überschaubare Baumaßnahmen gegeben. Der Rest: Planungen und Ankündigungen. Und auch die wackeln.



So ließ Gröner jetzt bei einem Besuch in Hamburg verkünden, er wolle am Billwerder Neuer Deich mal eben 700 Wohnungen bauen. Abends rief dann ein Sprecher in der Redaktion an und sprach nur noch davon, dass es wohl um die 100 werden. Wasser auf die Mühlen von Insidern, die den schillernden Gröner für einen Blender halten. Er selbst räumt ein, dass einem „schwindelig“ werden könnte, wenn man die Entwicklung seines Unternehmens betrachtet. Kein Grund zur Beunruhigung, meint Gröner und kündigt an: „Wir wollen der VW-Konzern der Immobilienbranche sein …“