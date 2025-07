Alle Jahre wieder: Kaum will der erholungssuchende Mensch seine Picknickdecke an der Alster ausbreiten, waren sie schon da, die Gänse, und haben das getan, was man so tut, nachdem man sich den Bauch vollgeschlagen hat. Gans beschissene Idee, sich zwischen die Häufchen zu legen. Die CDU spricht von einer „Gänseplage“. Nun hat der Senat bekannt gegeben, wie viele Graugänse inzwischen auf Hamburgs Grünflächen grasen, wo besonders viel Kot anfällt – und was die Stadt tun könnte, damit die Alsterwiesen für Gänse weniger attraktiv werden.