Mit Verspätung: Die Alsterschwäne kehren zurück!

Normalerweise kehren die Alsterschwäne zwischen März und April aus ihrem Winterquartier zurück auf die Alster. Aufgrund der Vogelgrippe musste ihre Rückkehr dieses Jahr jedoch verschoben werden.

Nun ist es so weit: Am 12. Mai werden die Alsterschwäne endlich in ihr Sommerrevier an der Alster zurückkehren. Schwanenvater Olaf Nieß entlässt Hamburgs gefiederte Wahrzeichen zusammen mit Umweltsenatorin Katharina Fegebank in die Freiheit. Wie immer werden die Schwäne entlang der Streekbrücke und Krugkoppelbrücke bis auf die Außenalster geführt.

Vogelgrippe hat Rückkehr der Alsterschwäne verzögert

Grund der Verzögerung: Im März 2026 hatte das Team des Hamburger Schwanenwesens zahlreiche tote Gänse gefunden, die positiv auf Aviäre Influenza, also Vogelgrippe, getestet wurden. Um die Schwäne zu schützen, wurde entschieden, sie frühestens Ende April wieder in die Alster zu entlassen. Nun die gute Nachricht: Die Zahl der Vogelgrippefälle hat sich mittlerweile stark reduziert und die Schwäne können zurückkehren.

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Erstmals seit vielen Jahren haben die rund 90 Hamburger Alsterschwäne nicht rund um den Eppendorfer Mühlenteich überwintert, sondern im Stadtteil Ohlsdorf, in der rund fünf Kilometer entfernten Wildtierstation des Hamburger Schwanenwesens. Grund für den Standortwechsel sind die Bauarbeiten am Schwanenquartier in Eppendorf. Der Hauptsitz des Schwanenwesens wird noch bis 2027 umgebaut.

Für Schaulustige: Am Dienstag, den 12. Mai, ab 10 Uhr werden die Schwäne von der Streekbrücke und Krugkoppelbrücke bis auf die Außenalster (Höhe Fährdamm) geleitet.