Fernsehturm

Der Hamburger Fernsehturm soll wiedereröffnet werden. Foto: dpa

  • St. Pauli

paidDie 40-Millionen-Euro-Wette: Das müssen Hamburger jetzt über den Fernsehturm wissen

Hamburgs berühmtester Aussichtspunkt soll zurückkehren – hoch über der Stadt, mit Blick bis zum Horizont. Seit 2001 ist der Fernsehturm dicht, die Pläne zur Wiedereröffnung von 2017 wurden immer wieder verschoben. Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Die Bürgerschaft steht kurz davor, Millionen Euro Steuergeld freizugeben. Die MOPO erklärt, was Hamburger jetzt wissen müssen: Was ist geplant, was kostet der Weg nach oben – und wer profitiert am Ende? Brisant ist auch ein Name im Betreiber-Konsortium: Unternehmer Tomislav Karajica hat Privatinsolvenz angemeldet. Was heißt das für das Projekt?


