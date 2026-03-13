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Sünje Nicolaysen

Sünje Nicolaysen ist Bier-Kennerin. Foto: Florian Quandt

paidExpertin: Das sind die zehn besten alkoholfreien Biere Hamburgs

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In Deutschland wird immer weniger Bier getrunken – die Zahlen sind seit Jahren rückläufig. Doch dafür boomt die alkoholfreie Variante. Im Jahr 2024 produzierten die Brauereien rund 700 Millionen Liter alkoholfreies Bier – mehr als doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Auch in Hamburg wird promillefreier Hopfensaft gebraut. Aber wie ist der Geschmack? Die MOPO hat eine Expertin um ihr Urteil gebeten. Sie hat die zehn besten alkoholfreien Biere Hamburgs gekürt.


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