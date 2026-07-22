Der Diddl-Hype ist zurück – und die ersten Regale sind bereits leergekauft. Fans sollten deshalb schnell sein.

Deutschland ist im Diddl-Fieber: Seit Montag (20. Juli) ist die Kultmaus wieder in verschiedenen Läden erhältlich. Auch in Hamburg wird die Cartoonfigur unter anderem bei Thalia und Budni angeboten. Doch Fans müssen schnell sein – wegen der hohen Nachfrage sind einige Filialen bereits leergeräumt.

Neben den bekannten Plüschtieren werden auch weitere Artikel wie Tassen, Lesezeichen und Notizbücher angeboten. Die Produkte würden sich sehr gut verkaufen, berichtet ein Budni-Mitarbeiter der Hamburger Kundenservice-Zentrale auf MOPO-Anfrage. Einige Varianten seien bereits komplett ausverkauft. „Man muss schon etwas Glück haben, um noch Figuren zu bekommen“, sagt er. Auch in der Thalia-Filiale in der Spitalerstraße kommen die Trendartikel gut an: „Die Produkte gehen weg wie warme Semmeln“, berichtet eine Verkäuferin.

Ob weitere Ware nachgeliefert wird, konnte Budni nicht beantworten. Allerdings sei es eher unwahrscheinlich, dass noch zusätzliche Artikel eintreffen.

Anzeige

Die Diddl-Maus: Vom Retro-Hype zum Comeback

Begleitet wird das Comeback von einer Nostalgiewelle rund um Produkte aus den 1990er- und frühen 2000er-Jahren. Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov im Auftrag der Online-Plattform „Kleinanzeigen“ zeigt: Durch den neuen Hype sind die Preise für Diddl-Sammelblöcke im Vergleich zu 2021 um 357 Prozent gestiegen.

Anzeige

Erfunden wurde die Cartoonfigur von dem Hamburger Thomas Goletz. Typisch für Diddl sind die großen Ohren, die klobigen Füße und die Latzhose. Besonders in den 1990er-Jahren waren Diddl-Produkte begehrte Sammel- und Tauschobjekte, die vor allem unter Schulkindern einen großen Hype auslösten.