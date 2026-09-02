„Alle sollen sich bei uns wohlfühlen” heißt es in der Awareness-Kampagne des Bäderlands, doch eine Gruppe wurden vergessen. Bäderland reagiert auf die Kritik.

Mit der Kampagne „Awareness bei Bäderland“ wirbt Bäderland Hamburg für einen respektvollen Umgang in seinen Schwimmbädern. Auf Instagram zeigte das Unternehmen mehrere Bilder von Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und mit unterschiedlichen Hautfarben. Eine bekannte Hamburgerin kritisierte daraufhin, dass dabei eine bestimmte Gruppe vergessen worden sei. Nun hat sich Bäderland dazu geäußert.

Wer sich „beunruhigt, begafft oder belästigt“ fühlt, kann sich an das Personal vor Ort wenden. Bäderland kündigt an, sich um solche Fälle zu kümmern und gegebenenfalls Hausverbote zu erteilen oder Anzeige zu erstatten. Im Zentrum der Kampagne steht die Botschaft: Alle sind willkommen und sollen sich wohlfühlen.

Die Kampagne kommt auch bei der Creatorin, Stand-up-Comedian und Bestsellerautorin Nicole Jäger gut an. In einem Instagram-Reel lobt sie Bäderland zunächst: „Ihr habt diese Awareness-Kampagne gestartet, die ich total geil finde.“ Dann folgt eine „ganz lieb gemeinte Anregung“: Auf dem Gruppenbild des Instagram-Posts sei kein einziger dicker Mensch zu sehen. „Ihr habt keinen einzigen dicken Menschen dabei“, sagt Jäger.

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Sie erklärt, dass Menschen mit mehr Gewicht – wie sie selbst – teilweise ungern ins Schwimmbad gingen, weil dort die Angst vor Körperdiskriminierung besonders groß sei. Sie selbst bezeichnet sich als „dickes Mädchen“.

Für die nächste Auflage der Kampagne schlägt sie deshalb vor, auch einen dicken Menschen auf einem der Motive zu zeigen. So könnten sich Menschen mit mehr Gewicht ebenfalls gesehen fühlen und wissen, dass die Kampagne auch für sie gilt.

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Bäderland Hamburg reagiert auf Kritik

Bäderland reagierte in den Kommentaren des Videos auf die Kritik. „Die Welt ist bunt und es ist in einem kleinen Bild schwierig, ALLE und ALLES darzustellen“, schrieb das Unternehmen. Es verwies zugleich darauf, dass es auch andere Motive mit dicken Menschen gebe: „Und wir lieben sie! Die Motive und die Menschen dahinter.“ (mp)