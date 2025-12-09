mopo plus logo
Joelle (22) macht eine Ausbildung zur Ergotherapeutin an der für sie besten Schule. Dass sie deswegen über 2000€ zahlen soll, empfindet die junge Azubine als unfair.

Joelle (20) macht eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Dass sie wegen eines kurzfristigen Schulwechsels mehr als 2000 Euro zahlen soll, findet sie unfair. Foto: Privat.

  • Hamburg

paidAzubis sollen Tausende Euro Geldstrafe zahlen – ist das überhaupt legal?

Für viele in Hamburg ein Traum: die Ausbildung zum Ergotherapeuten. Weil die Plätze so begehrt sind, bewerben sich viele junge Menschen gleich bei mehreren Schulen, um ihre Chancen zu erhöhen. Wer dann einen Vertrag unterschreibt und wegen eines besseren Angebotes davon zurücktreten möchte, muss allerdings mit saftigen Geldstrafen rechnen. Doch die Rechtmäßigkeit solcher Zahlungen ist zumindest zweifelhaft. Eine junge Azubine hat sich dagegen gewehrt.

