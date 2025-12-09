Für viele in Hamburg ein Traum: die Ausbildung zum Ergotherapeuten. Weil die Plätze so begehrt sind, bewerben sich viele junge Menschen gleich bei mehreren Schulen, um ihre Chancen zu erhöhen. Wer dann einen Vertrag unterschreibt und wegen eines besseren Angebotes davon zurücktreten möchte, muss allerdings mit saftigen Geldstrafen rechnen. Doch die Rechtmäßigkeit solcher Zahlungen ist zumindest zweifelhaft. Eine junge Azubine hat sich dagegen gewehrt.

