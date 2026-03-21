Es war ein sehr junges Paar, das da am 14. März 1966 vor den Traualtar im Michel trat: Die Braut 20 Jahre alt, der Bräutigam 25 Jahre. 60 Jahre später überraschte Christine Wedemeyer ihren Mann Jürgen zur Diamanthochzeit mit einer emotionalen Reise an die Anfänge ihres gemeinsamen Lebens.

Der Michel, das weiß Christine Wedemeyer, hat für ihren Mann eine besondere Bedeutung: „Dort wurde er getauft und konfirmiert und dort haben wir auch geheiratet.“ In der Martin-Luther-Straße ist Jürgen Wedemeyer aufgewachsen, in der Neustadt, quasi im Schatten von Hamburgs Wahrzeichen. Sie selbst wurde in der Hein-Hoyer-Straße auf St. Pauli groß. Von der Wohnung der Brauteltern fuhr das junge Paar im März 1966 mit einer weißen Hochzeitskutsche zur Kirche: „Das Klappern der Hufe habe ich heute noch im Ohr“, sagt die Braut 60 Jahre später.

Diamanthochzeit im Michel