Deutschlandweites Wald-Ranking: Diese grüne Oase in Hamburg liegt weit vorne

Ein Waldgebiet aus Hamburg gehört zu den beliebtesten in Deutschland. In einem aktuellen Ranking landet die grüne Oase aus der Hansestadt überraschend weit oben.

Das Niendorfer Gehege schafft es im bundesweiten Vergleich auf Platz 4. Das große Waldgebiet im Nordwesten Hamburgs ist für viele Menschen ein wichtiger Rückzugsort vom Stadtleben. Mit seinen alten Bäumen, weitläufigen Wegen und zahlreichen Spazier- und Joggingstrecken zählt es zu den beliebtesten Naherholungsgebieten der Stadt.

Anlässlich des Internationalen Tags des Waldes am 21. März hat der Reiseveranstalter Fit Reisen zum zweiten Mal untersucht, welche Wälder Deutschlands bei Naturfans am beliebtesten sind.

Niendorfer Gehege auf Rang vier – Wald in Bayern auf Platz eins

An die Spitze des Rankings schafft es der sogenannte Zauberwald im Berchtesgadener Wald in Bayern. Auf Platz 2 folgt die Eilenriede in Niedersachsen, eines der größten Stadtwaldgebiete Europas. Rang 3 belegt der Perlacher Forst bei München. Hamburg verpasst damit nur knapp das Podium.

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Für das Ranking wurden insgesamt 120 Wälder in Deutschland verglichen. Entscheidend waren unter anderem, wie oft nach den Gebieten im Internet gesucht wird, wie sie auf Online-Karten bewertet sind und wie häufig sie in sozialen Netzwerken auftauchen. Aus diesen Faktoren wurde eine Gesamtwertung berechnet. (rei)