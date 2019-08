Deutschlandweit Spitzenreiter: Dieses Lebensmittel lieben die Hamburger besonders

Es gehört zu Hamburg wie der Hafen, Michel oder der Jungfernstieg – das Fischbrötchen. Nicht nur bei Touristen beliebt, sondern eben auch bei den Hamburgern selbst. Und das mit gutem Grund. Fisch ist gesund, schmeckt und ist vielseitig. Vermutlich nicht nur deshalb sind die Menschen hier so heiß auf ihren Fisch.

In Deutschland setzen immer mehr Menschen bei ihrer Ernährung auf die Meeresbewohner. Nach Schätzungen des Fisch-Informationszentrums (FIZ) in Hamburg ist der Pro-Kopf-Verbrauch 2018 um 300 Gramm gestiegen. Über das Jahr aßen die Deutschen pro Nase demnach 14,4 Kilogramm Fisch.

Mit 3,9 Millionen Euro gaben die Haushalte mehr Geld für Fisch aus als jemals zuvor. Allerdings ist hier nicht der private Verbrauch in der heimischen Küche ausschlaggebend, sondern der Außer-Haus-Verzehr. Viel lieber als Matjes, Aal oder Lachs selbst zuzubereiten, essen die Deutschen an Imbissbuden und in Restaurants.

Hamburger sind Deutschlands Spitzen-Fisch-Liebhaber

Spitzenreiter der Fischliebhaber in Deutschland sind natürlich wir Hamburger. Auch wenn der häusliche Verzehr von Fisch zurückgeht, kaufen die Hanseaten mit 6,5 Kilogramm den meisten Fisch für die eigene Küche. Schleswig-Holstein folgt mit 6,1 Kilogramm noch vor Mecklenburg-Vorpommern mit 5,5 Kilogramm, berichtet der „NDR“.

Rund ein Fünftel der Deutschen bevorzugt den Alaska-Seelachs. Äußerst beliebt ist er bei Kindern in Form von Fischstäbchen. Lachs und Thunfisch folgen. „Die Wertschätzung für Fisch und Meeresfrüchte in Deutschland bleibt auf hohem Niveau“, sagt René Stahlhofen, Vorsitzender des FIZ.

Klassische Fischgeschäfte haben mittlerweile ausgedient

Die Verbraucher kaufen ihren Fisch hauptsächlich beim Discounter oder in Supermärkten. Das klassische Fischgeschäft hat mittlerweile ausgedient. Im internationalen Vergleich liegen wir in Deutschland mit der Pro-Kopf-Menge Fisch allerdings weit hinten. Der Durchschnitt liegt bei rund 19,3 Kilogramm. In Großbritannien, den USA oder Italien werden sogar mehr als 20 Kilogramm Fisch gegessen. MP