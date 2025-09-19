mopo plus logo
Anna-Theresa Korbutt ist seit 2021 Chefin vom HVV.

Anna-Theresa Korbutt ist seit 2021 Chefin vom HVV. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

paidDeutschlandticket wird teurer: „Kein gutes Signal“ – Was die HVV-Chefin jetzt erwartet

Nur ein Jahr nach der letzten Preiserhöhung soll das Deutschlandticket wieder teurer werden. Die Verkehrsminister der Länder hatten sich am Donnerstag bei einer Sonderkonferenz einstimmig auf eine Anhebung von 58 auf 63 Euro im Monat geeinigt. Während sich die Politiker über die gesicherte Finanzierung freuen, ist HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt nur so „mittelglücklich“. Eine Sache erwartet sie jetzt für das in Hamburg beliebte Ticket.


