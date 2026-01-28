mopo plus logo
Andreas Pfannenberg ist Vorsitzender des Industrieverbands Hamburg.

Andreas Pfannenberg ist Vorsitzender des Industrieverbands Hamburg. Foto: Industrieverband Hamburg e. V.

paidBranche schrumpft: „Arbeitsplätze in Hamburg verschwinden still und leise“

Deutschlands Industrie schrumpft: Allein 2025 verlor sie im Schnitt 392 Jobs pro Tag. Werkschließungen machen Schlagzeilen. In Hamburg ist es leiser, doch die Arbeitslosenquote steigt und steigt – nun schon auf 8,2 Prozent. Der Unternehmer und Chef des Industrieverbands Hamburg Andreas Pfannenberg warnt: Deindustrialisierung passiert auch hier – still, schleichend. Und er erklärt, warum es für ihn keine Versöhnung mit dem Zukunftsentscheid geben kann.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

