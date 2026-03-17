Deutschlands bester Pizzabäcker kommt aus Hamburg!

Er gilt als wichtigster Pizza-Wettbewerb Deutschlands: Am Montag traten rund 60 Talente bei der „13. Deutschen Meisterschaft der Pizzabäcker“ auf St. Pauli gegeneinander an. Der Gewinner kommt aus Hamburg! Womit der 27-Jährige die Jury überzeugte – und wo Pizza-Fans seine Kreationen in der Hansestadt essen können. Außerdem: Auch die Pizzabäckerin eines Lieferservices räumte ab.

Glücklich hält Ferdinando Manna seinen Pokal in den Händen: Der Pizzabäcker aus Hamburg ist am 16. März beim „German Pizza Cup 2026“ angetreten – und gewann in der Kategorie „Contemporary Pizza“. Der 27-Jährige arbeitet bei der kleinen Kette „Bolle“, in Hamburg mit drei Läden vertreten.

Der beste Pizzabäcker Deutschlands ist Ferdinando Manna aus Hamburg

Beim Wettbewerb, der im Rahmen der Gastromesse „Internorga“ in den Messehallen auf St. Pauli stattfand, überzeugte Ferdinando Manna die Jury mit einer „Pizza Napoletana Moderna“ (auch Contemporary genannt). Sie ist quasi eine Weiterentwicklung der klassischen neapolitanischen Pizza.

Ferdinando Manna freut sich über seine Auszeichnung. Bolle Ferdinando Manna freut sich über seine Auszeichnung.

Manna backte eine „Marinara“, also nur mit Tomatensoße und ohne Käse. Die Jury sei von dem besonders knusprigen Boden und Rand begeistert gewesen – während das Innere des Pizza weich blieb. Mannas Erfolgsgeheimnis: eine besondere Fermentation des Teiges und der Einsatz von Wein.

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Pizzabäckerin von Lübecker Lieferservice gewinnt bei Meisterschaft

In der Kategorie „Pizza Classica Gourmet“ siegte die Pizzabäckerin Maria-Lillia Oprisnyk (22). Sie arbeitet für den Lieferservice „Nico’s“ in Lübeck – und überzeugte die Jury mit einer Pizza „Etna“ mit Auberginen-Caponata (ein geschmortes Gemüsegericht), Jalapeños, Thunfisch, Käse und gehackten Pistazien.

Maria-Lillia Oprisnyk aus Lübeck gewann in der Kategorie „Pizza Classica Gourmet“. Nico\'s Maria-Lillia Oprisnyk aus Lübeck gewann in der Kategorie „Pizza Classica Gourmet“.

Für alle, die Ferdinando Mannas Kreationen mal probieren wollen: Bei „Bolle“ gibt es neben neapolitanischer Pizza auch so genannte „Panuozzi“, Pizza-Sandwiches, die mit frischen Zutaten gefüllt werden. Das Besondere daran ist der „Biga-Teig“, den Manna und das Team über zwei Tage herstellen. Dabei fermentiert die Hefe. Das macht den Teig besonders fluffig und geschmacksintensiv. Schon 2024 war Manna Deutscher Meister im Pizzabacken, 2025 sogar Europameister.