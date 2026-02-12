Deutschlandpremiere! Wann das Musical „Der Teufel trägt Prada“ in Hamburg startet

Ende des Jahres ist ein neues Musical in Hamburg zu sehen. Die Geschichte ist aus einem Kinofilm mit Meryl Streep gut bekannt. Es geht um Mode, Macht und Moral. Ein anderes Stück muss dafür gehen.

Musik von Elton John, scharfer Witz und Mode-Glamour: Rund 20 Jahre nach dem Kinoerfolg feiert „Der Teufel trägt Prada“ im Dezember in Hamburg als Musical Deutschlandpremiere. Die Geschichte verbinde Mode, Macht und Moral und erzähle zeitlos von Karriereambitionen, Selbstfindung und dem Preis des Erfolgs, teilte Stage Entertainment zum Start des Ticketverkaufs mit.

„Der Teufel trägt Prada“ kommt nach Hamburg

Der genaue Termin der Deutschlandpremiere steht laut dem Unternehmen noch nicht fest. Aber es sind bereits Karten für Vorstellungen ab dem 12. Dezember erhältlich. Die Aufführung ist im Stage Theater Neue Flora geplant, bis Ende Oktober läuft dort noch „Tarzan“.

„Spektakuläre Mode“ und „atemberaubende Choreografien, inszeniert vom dreifachen Tony-Award-Gewinner Jerry Mitchell“, kündigen die Musical-Macher an.

Musical basiert auf einem Kult-Film

Die Bühnenadaption basiert auf dem Filmhit aus dem Jahr 2006 mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt, der Kultstatus hat. Ein Fortsetzungs-Film läuft ab Ende April in den Kinos

Das Musical „Der Teufel trägt Prada“ wird bereits erfolgreich in London am West End aufgeführt. Es geht es um die Journalistin Andy, die einen Job bei einem Modemagazin bekommt und damit unter einer gnadenlosen und herrischen Chefredakteurin zu leiden hat. Um deren unmögliche Forderungen zu erfüllen, opfert Andy ihr Privatleben und lässt sich zunehmend von einer glamourösen Welt verführen, die sie einst verachtet hat. Doch wie weit ist sie bereit zu gehen, um erfolgreich zu sein?

„Mit Musik von Weltstar Elton John, glamourösen Kostümen und pointiert-bissigen Dialogen verspricht das Musical ein ebenso emotionales wie schillerndes Showerlebnis“, teilte Stage Entertainment mit. Die Songtexte stammen von Shaina Taub und Mark Sonnenblick, das Buch von Lauren Weisberger und Kate Wetherhead.

Casting-Aufruf läuft schon

Ein Casting-Aufruf wurde schon gestartet. Es seien bereits viele Bewerbungen eingegangen, sagte Casting-Direktor Ralf Schaedler. Einige Künstler würden auch aktiv direkt angeschrieben, weil man sie für dieses Stück besonders geeignet halte.

Ab 23. Februar seien zehn Tage geplant, um sich die ersten Leute anzusehen, sagte Schaedler. „Ich schätze mal, dass wir uns 250 Schauspielerinnen und Schauspieler anschauen.“ Zusätzlich werde unter etwa 400 Spezialisten aus der Modewelt ausgewählt: „Ich werde auch nach Mailand und Rom fahren und wirklich Models sehen, die schon auch Musiktheater und Tanzerfahrung haben“, berichtete Schaedler. Am Ende können rund 40 Positionen besetzt werden. (dpa/mp)